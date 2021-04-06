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لقطة من الرياض شارع الملك فيصل (الوزير) بالتسعينات الهجرية
منذ ساعة
1508
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التعليقات
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أحدث التعليقات
هيمو~☃️
سبحان الله العظيم هالاجانب ذولا جنتهم السعوديه إذا جاء هنا يلقى من يحفه بجنحان الرفاهيه والدلال
د محمد ماجد بخش
لا أعلم وإن كنت متفائلا جدا هل ستعود كتاباتي وتوثق جهودي وتبقى هنا شاهدة على الإنجاز المكتوف صاحبه أم أنها محطة جديدة من محطات ومراحل الترف الهشيم
ابولانا
السياحه ؟؟؟؟ نسأل الله السلامه
يهز الخصم هز فنجاله
الحب لايباع ولا ينشرى والحب اقوى سلاح
أبوخالد-أبها.
فهد القبلي عدد التعليقات : 6 منذ ساعة الله الله ما اروع طرحك ابا خالد ياريت المشرعون يقراءون ما كتبت ليتخذ اجراء اكثر قسوة مع من قست قلوبهم كالحجارة ================================================================== دمت شيئا جميلا يا فهد .. لاعدمتك .
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