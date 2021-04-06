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ارتفاع أسعار النفط بنحو 36%

منذ ساعتين
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ارتفاع أسعار النفط بنحو 36%

وكالات (صدى):
كشفت أحدث الأرقام الصادرة عن منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” ارتفاع متوسط سعر سلة خاماتها، خلال الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 60 دولارا للبرميل، بزيادة قدرها 16 دولارا و بنسبة 36.4% مقارنة مع الربع ذاته من عام 2020.

وسجلت أسعار النفط الخام، في الأسواق الآجلة نشاطا كبيرا خلال الربع الأول من عام 2021، ما سينعكس بآثاره الإيجابية على نسب النمو في اقتصادات دول المنطقة و الاقتصاد العالمي بشكل عام.

وأرتفع متوسط سعر خام برنت، خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 64.86 دولاراً للبرميل بنمو نسبته 22.6 % مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2020.

كما صعد متوسط سعر خام غرب تكساس الأميركي بنسبة 21.9% إلى 61.45 دولاراً للبرميل في فترة الرصد نفسها.

وكانت أسعار النفط الخام قد تلقت دعما في الربع الأول من العام الجاري من خفض الإنتاج الذي قررته “أوبك”.

وفي قرار لاحق تم الاتفاق بين أعضاء تحالف “أوبك+” باستثناء روسيا وكازاخستان، على إبقاء الإنتاج عند المستويات نفسها خلال شهر أبريل 2021.

المملكة
النفط
أسعار النفط

التعليقات

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أحدث التعليقات

هيمو~☃️
سبحان الله العظيم هالاجانب ذولا جنتهم السعوديه إذا جاء هنا يلقى من يحفه بجنحان الرفاهيه والدلال
د محمد ماجد بخش
لا أعلم وإن كنت متفائلا جدا هل ستعود كتاباتي وتوثق جهودي وتبقى هنا شاهدة على الإنجاز المكتوف صاحبه أم أنها محطة جديدة من محطات ومراحل الترف الهشيم
ابولانا
السياحه ؟؟؟؟ نسأل الله السلامه
يهز الخصم هز فنجاله
الحب لايباع ولا ينشرى والحب اقوى سلاح
أبوخالد-أبها.
فهد القبلي عدد التعليقات : 6 منذ ساعة الله الله ما اروع طرحك ابا خالد ياريت المشرعون يقراءون ما كتبت ليتخذ اجراء اكثر قسوة مع من قست قلوبهم كالحجارة ================================================================== دمت شيئا جميلا يا فهد .. لاعدمتك .

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