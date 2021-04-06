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المسند: استمرار الأمطار لـ "مايو" وطيور "الخواضير" تعود

منذ 46 دقيقة
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المسند: استمرار الأمطار لـ "مايو" وطيور "الخواضير" تعود

الرياض (صدى):
أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، أن درجة الحرارة تواصل ارتفاعها التدريجي في كل المناطق حتى تعاود الانخفاض مجددًا.

وأشار إلى أن ذلك سيكون يوم السبت القادم في المناطق الشمالية والغربية على وجه التحديد، ويوم الأحد نسبيًّا في الوسطى والمدينة، ويوم الاثنين في الشرقية.

وقال : "تكون الرياح جنوبية دافئة ونشطة، وقد تثير بعض الغبار على نواحي مناطق مكة المدينة وتبوك والجوف.

وأضاف: "في هذه الأيام تبدأ طيور الخواضير والدخل بالعودة للجزيرة العربية، وفي وسط المملكة يبلغ طول الليل حوالى 11:31 ساعة؛ بينما طول النهار حوالى 12:29 ساعة".

وأوضح المسند أن إلى أن موسم الأمطار يستمر عادة حتى نهاية شهر مايو في معظم مناطق المملكة، عدا الجزء الجنوبي الغربي فله نظام مختلف.

الأمطار
المسند
طيور الخواضير

التعليقات

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أحدث التعليقات

هيمو~☃️
سبحان الله العظيم هالاجانب ذولا جنتهم السعوديه إذا جاء هنا يلقى من يحفه بجنحان الرفاهيه والدلال
د محمد ماجد بخش
لا أعلم وإن كنت متفائلا جدا هل ستعود كتاباتي وتوثق جهودي وتبقى هنا شاهدة على الإنجاز المكتوف صاحبه أم أنها محطة جديدة من محطات ومراحل الترف الهشيم
ابولانا
السياحه ؟؟؟؟ نسأل الله السلامه
يهز الخصم هز فنجاله
الحب لايباع ولا ينشرى والحب اقوى سلاح
أبوخالد-أبها.
فهد القبلي عدد التعليقات : 6 منذ ساعة الله الله ما اروع طرحك ابا خالد ياريت المشرعون يقراءون ما كتبت ليتخذ اجراء اكثر قسوة مع من قست قلوبهم كالحجارة ================================================================== دمت شيئا جميلا يا فهد .. لاعدمتك .

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