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أطباء يطالبون بتوضيح الآثار الجانبية للقاح استرازينيكا

منذ ساعة
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أطباء يطالبون بتوضيح الآثار الجانبية للقاح استرازينيكا

برلين (صدى):
طالب أطباء ألمانيا بتوضيح الآثار الجانبية لمستحضر استرازينيكا وذلك قبل بدء حملات التطعيم ضد كورونا في العديد من عيادات الأطباء.

وأوضح رئيس اتحاد الأطباء العموميين أولريش فايجلت:" لا ينبغي أن يتحول التطعيم إلى اختبار شجاعة سواء بالنسبة للمرضى أو بالنسبة للطبيب".

وانتقد فايجلت عدم توضيح التاريخ المرضي للأشخاص الملقحين الذين ظهرت عندهم مثل هذه الحالات ومدى استعدادهم للإصابة، وقال:" أطباء العيادات يعرفون مرضاهم ويمكن أن يتخذوا قرارات مختلفة، واستبعاد كل من هم أقل من 60 عاما من التطعيم باسترازينيكا هو أمر مفتقد للدقة للغاية".

وأكد فايجلت إنه لا يريد أن يوصي زملاءه بالتحايل على التعليمات الصادرة من لجنة التطعيم " لأنه إذا حدث شيء، فستكون هناك ثورة هائلة".

كانت الحكومة الاتحادية الألمانية وحكومات الولايات قررت قبل أسبوع بناء على توصية من اللجنة الدائمة للتطعيم قصر التطعيم بلقاح استرازينيكا على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما وذلك بعد ظهور حالات تجلط دموي في أوردة دماغية في فئات عمرية أصغر انتهى بعضها بالوفاة.

أطباء
ألمانيا
استرازينيكا

التعليقات

الملل
الملل عدد التعليقات : 294
منذ 51 دقيقة
والله ياخوفي تجي اثار جانبيه تدمرنا لكن وكلنا واستودعنا الله صحتنا واعراضنا واموالنا

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أحدث التعليقات

هيمو~☃️
سبحان الله العظيم هالاجانب ذولا جنتهم السعوديه إذا جاء هنا يلقى من يحفه بجنحان الرفاهيه والدلال
د محمد ماجد بخش
لا أعلم وإن كنت متفائلا جدا هل ستعود كتاباتي وتوثق جهودي وتبقى هنا شاهدة على الإنجاز المكتوف صاحبه أم أنها محطة جديدة من محطات ومراحل الترف الهشيم
ابولانا
السياحه ؟؟؟؟ نسأل الله السلامه
يهز الخصم هز فنجاله
الحب لايباع ولا ينشرى والحب اقوى سلاح
أبوخالد-أبها.
فهد القبلي عدد التعليقات : 6 منذ ساعة الله الله ما اروع طرحك ابا خالد ياريت المشرعون يقراءون ما كتبت ليتخذ اجراء اكثر قسوة مع من قست قلوبهم كالحجارة ================================================================== دمت شيئا جميلا يا فهد .. لاعدمتك .

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