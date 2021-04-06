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الأمير سطام آل سعود يرد على مقارنة عثمان العمير التي أثارت الجدل

منذ 48 دقيقة
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الأمير سطام آل سعود يرد على مقارنة عثمان العمير التي أثارت الجدل

الرياض (صدى):
رد الأمير سطام آل سعود، أمس الاثنين، على مقارنة الكاتب عثمان العمير التي أثارت الجدل وتسببت في غضب الأمير سطام.

ونشر عثمان العمير، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير "تويتر" صورة من موكب المومياوات الملكية في مصر وقارنها بأخرى لنساء منتقبات، وعلق عليهما: "قصة زمنين وحكاية حضارتين".

ومن جانبه، أعاد الأمير سطام تغريد الصورة، معلقًا عليها: "‏ما هي العلاقة والربط بين الصورتين غباء منقطع النظير وإذا كنت تتكلم عن الحضارة فنحن أعظم حضارة بالتاريخ قائدها خاتم الأنبياء والمرسلين أخرج الناس من عبادة البشر لعبادة رب العالمين والإسقاط على البنات المنتقبات تكشف لنا عدم احترامك لحرية الشخص أو جهلك أو مشكلة مع الحضارة الإسلامية".

 

موكب المومياوات الملكية
الأمير سطام آل سعود
عثمان العمير

التعليقات

النشمي
النشمي عدد التعليقات : 408
منذ 35 دقيقة
كفو ياسمو الأمير
الملل
الملل عدد التعليقات : 293
منذ 23 دقيقة
كثر الله خيرك وجعلها في موازين حسناتك وانت دافعت عن اعراض اخواتك وبناتك في بقاع الارض فلاتلومو عثمان اذا عرفنا من اسقاه الحليب وتربي علي طباعهم
حتي تقطع وجه وكثر تجاعيده من كثر مايلحق شاربه ولحيته
احمد
احمد عدد التعليقات : 1
منذ 15 دقيقة
لله درك

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
الي يدافعون عن حمد الله شكله يبصق عليهم فالنادي وتبلد احساسهم لكن بقي المجتمع الرياضي لايرضى بهذا القذر يتواجد على المستطيل الاخضر كفايا مجاملة النادي الحاضن مثل هولاء المسئين للاخلاق والاداب
زعيم اااسيا
ايش تاريخ النصر عشان يفاوض مدرب على مستوى امكانيات كوزمين حدهم علي كميخ وفي معلومه بيدرب النصر هذا حدهم وامكانياتهم
النشمي
طيب
احمد
لله درك
كجمغلو
اعطوه اكبر من حجمه وصار متنمر على لجنة الانضباط

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