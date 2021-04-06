الأمير سطام آل سعود يرد على مقارنة عثمان العمير التي أثارت الجدل

الرياض (صدى):
رد الأمير سطام آل سعود، أمس الاثنين، على مقارنة الكاتب عثمان العمير التي أثارت الجدل وتسببت في غضب الأمير سطام.
ونشر عثمان العمير، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير "تويتر" صورة من موكب المومياوات الملكية في مصر وقارنها بأخرى لنساء منتقبات، وعلق عليهما: "قصة زمنين وحكاية حضارتين".
ومن جانبه، أعاد الأمير سطام تغريد الصورة، معلقًا عليها: "ما هي العلاقة والربط بين الصورتين غباء منقطع النظير وإذا كنت تتكلم عن الحضارة فنحن أعظم حضارة بالتاريخ قائدها خاتم الأنبياء والمرسلين أخرج الناس من عبادة البشر لعبادة رب العالمين والإسقاط على البنات المنتقبات تكشف لنا عدم احترامك لحرية الشخص أو جهلك أو مشكلة مع الحضارة الإسلامية".