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بالفيديو.. وزير النقل يكشف تفاصيل بناء سكة حديد تربط شرق المملكة بغربها

منذ 52 دقيقة
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بالفيديو.. وزير النقل يكشف تفاصيل بناء سكة حديد تربط شرق المملكة بغربها

الرياض (صدى):
كشف وزير النقل صالح الجاسر، تفاصيل مشروع بناء سكة حديد الذي يجري العمل عليه في الوقت الحالي، لربط شرق المملكة بغربها.

وقال وزير النقل أن المشروع يقتضي مد خط يبدأ من ينبع إلى ميناء الملك عبد الله ثم ميناء جدة وصولًا إلى الرياض، بالإضافة إلى تطوير خط السكة الحديد القائم إلى المنطقة الشرقية.

وتابع أن المشروع سيتضمن استحداث عدد كبير من المناطق اللوجيستية والموانع الجافة على مسار الخط، مبينا أن الدراسات الخاصة بالمشروع بدأت في أكتوبر 2019، وهي الآن شارفت على الانتهاء، وذلك بمشاركة تحالف تقوده شركة صينية متخصصة، ويضم شركة سعودية كبيرة وعددا من الكيانات الأوروبية والأمريكية المتخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة.

وأضاف الجاسر أن المملكة لديها فرصة كبيرة في مجال الاستثمار بالنقل السككي، خاصة وأنها تمتلك السكك الحديدية الأكبر في المنطقة، لافتا الى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير السكك الحديدية بكافة أشكالها.

وزير النقل
سكة حديد
شرق المملكة

التعليقات

الملل
الملل عدد التعليقات : 293
منذ 27 دقيقة
يارجال ترا قطار داخل الرياض طول
وتراه اطول مشروع في العالم

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
الي يدافعون عن حمد الله شكله يبصق عليهم فالنادي وتبلد احساسهم لكن بقي المجتمع الرياضي لايرضى بهذا القذر يتواجد على المستطيل الاخضر كفايا مجاملة النادي الحاضن مثل هولاء المسئين للاخلاق والاداب
زعيم اااسيا
ايش تاريخ النصر عشان يفاوض مدرب على مستوى امكانيات كوزمين حدهم علي كميخ وفي معلومه بيدرب النصر هذا حدهم وامكانياتهم
النشمي
طيب
احمد
لله درك
كجمغلو
اعطوه اكبر من حجمه وصار متنمر على لجنة الانضباط

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