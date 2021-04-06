وظائف شاغرة توفرها هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف عن توفر وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض.
وأوضحت الهيئة أن الوظائف: أخصائي استقطاب المواهب: درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في استقطاب المواهب أو دور مُشابه.
وتشمل الوظائف رئيس المعلوماتية الصحية: درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (المعلوماتية الصحية، الإدارة الصحية، إدارة الأعمال، نظم المعلومات، علوم الحاسب) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال المعلوماتية الصحية وتحليل الأعمال.
وأشارت إلى أن التقديم متاح عبر الرابط الإلكتروني التالي:
1- أخصائي استقطاب المواهب من هنـــــــــــا .
2- رئيس المعلوماتية الصحية من هنــــــــــا.