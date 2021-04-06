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وظائف شاغرة توفرها هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي

منذ ساعة
1989
وظائف شاغرة توفرها هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف عن توفر وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض.

وأوضحت الهيئة أن الوظائف: أخصائي استقطاب المواهب: درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في استقطاب المواهب أو دور مُشابه.

وتشمل الوظائف رئيس المعلوماتية الصحية: درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (المعلوماتية الصحية، الإدارة الصحية، إدارة الأعمال، نظم المعلومات، علوم الحاسب) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال المعلوماتية الصحية وتحليل الأعمال.

وأشارت إلى أن التقديم متاح عبر الرابط الإلكتروني التالي:

1- أخصائي استقطاب المواهب من هنـــــــــــا .

2- رئيس المعلوماتية الصحية من هنــــــــــا.

وظائف
الرياض
هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
الي يدافعون عن حمد الله شكله يبصق عليهم فالنادي وتبلد احساسهم لكن بقي المجتمع الرياضي لايرضى بهذا القذر يتواجد على المستطيل الاخضر كفايا مجاملة النادي الحاضن مثل هولاء المسئين للاخلاق والاداب
زعيم اااسيا
ايش تاريخ النصر عشان يفاوض مدرب على مستوى امكانيات كوزمين حدهم علي كميخ وفي معلومه بيدرب النصر هذا حدهم وامكانياتهم
النشمي
طيب
احمد
لله درك
كجمغلو
اعطوه اكبر من حجمه وصار متنمر على لجنة الانضباط

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