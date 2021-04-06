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بالفيديو.. استشاري يوضح كيفية المحافظة على سلامة الكلى في رمضان

منذ 33 دقيقة
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بالفيديو.. استشاري يوضح كيفية المحافظة على سلامة الكلى في رمضان

علي القحطاني (صدى):
أوضح استشاري مختص في جراحة المسالك البولية طريقة حفاظ الأشخاص على سلامة كليتهما وتجنيب تعرضهما لأضرار ناتجة عن الصيام خلال شهر رمضان، وما هو الأثر السيئ عليها جراء تناول المسكنات والمهدئات.

وقال الدكتور علي بن محفوظ إن كمية السوائل عندما تنخفض في الجسم، فإنه يبدأ بالحفاظ على السوائل الموجودة به، فتبدأ الكلى بتقليل إفرازات السوائل وإفراز كميات السموم في الجسم، مشيرا إلى أنه يجب الحرص على شرب كمية مناسبة من الماء.

وشدد الاستشاري على عدم تناول مدرات البول إلا وقت الإفطار وتجنب تناولها بعد السحور، حيث أنها تزيد من عملية إخراج السوائل من الجسم من أجل أن ترتاح الرئة والقلب وبقية الأعضاء، وتناولها بعد السحور يفقد الجسم كمية كبيرة من السوائل وعدم تعويضها خلال الصيام لساعات طويلة بشرب الماء يضر بالكلى.

وأضاف أن المهدئات والمسكنات إذا أخذت بجرعات مكثفة تضر الكلى، وإذا أخذت لفترات طويلة قد تصيب الشخص بالفشل الكلوي، مبيناً أن المهدئ يعمل على منع وصول الـدم للعضو المصاب لتخفيف الألم، وبالتالي لا يصل الـدم إلى الكلى، ويجب علاج الألم بدلاً من الاستمرار في تناول المسكنات.

ودعا الاستشار إلى ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان، مشيراً إلى أن الرياضة تدخل في كل شيء يساعد في تحصين صحة الرجل والمرأة، كما أنها مفيدة لجميع أعضاء الجسم.

شهر رمضان
الصيام
سلامة الكلى
مدرات البول

التعليقات

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أحدث التعليقات

جلال الربيعة
طيب انت معترف ان اللاعبيه مقصرين وما قدموا .ليه الكل متحامل على حمد الله .
سالم
بتوفيق
جلال الربيعة
لا تلومونهم كلهم يتشابهون . ماتعرف الذكر من الانثى
جلال الربيعة
شهادات كثيرة .. طيب شيك بالله يمكن ماخذه بطولة wwf ... علشان كذا قدم نفسه لتهلكه بس عشان يفتك منها..
فايز بن محمد الشهري
س

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