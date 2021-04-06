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شهادة 4 نساء شرط أساسي لإثبات الرضاعة بصك شرعي

منذ 38 دقيقة
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شهادة 4 نساء شرط أساسي لإثبات الرضاعة بصك شرعي

الرياض (صدى):
كشفت مصادر اليوم الثلاثاء أنه يشترط إثبات الإرضاع للطفل عند الرغبه في احتضانه وضمه من الجمعيات الخيرية .

وأكد رئيس جمعية الوداد الخيرية المهندس حسن بحري أنه يجب على المراة عند احتضان الطفل القيام بإرضاعه سواء أكانت أم ولديها القدرة على الإرضاع أو من خلال تحفيز إدرار الحليب للمرأة الغير منجبة وهو أمر سهل طبياً ، وذلك بعد الحصول على فتوى من دار الإفتاء بجواز ذلك ، وفقاً لعكاظ .

وأضاف رئيس جمعية الوداد الخيرية أنه يجب أيضاً عند إثبات الرضاعة وإستخراج صك شرعي شهادة 4 نساء بأن المرأة الراغبة في احتضان الطقل قامت بإرضاعه 5 رضعات مشبعات ،ويمكن الإستعانة ببوابة "ناجز " التابعة لوزارة العدل لتسهيل عملية الإثبات .

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بوابة ناجز
صك الرضاعة
احتضان الاطفال

التعليقات

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أحدث التعليقات

جلال الربيعة
طيب انت معترف ان اللاعبيه مقصرين وما قدموا .ليه الكل متحامل على حمد الله .
سالم
بتوفيق
جلال الربيعة
لا تلومونهم كلهم يتشابهون . ماتعرف الذكر من الانثى
جلال الربيعة
شهادات كثيرة .. طيب شيك بالله يمكن ماخذه بطولة wwf ... علشان كذا قدم نفسه لتهلكه بس عشان يفتك منها..
فايز بن محمد الشهري
س

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