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شركة تحكم توفر وظائف إدارية وقانونية شاغرة

منذ 48 دقيقة
1715
شركة تحكم توفر وظائف إدارية وقانونية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشاملة المحدودة تحكم عن توفر وظائف إدارية وقانونية شاغرة لذوي الخبرة في الرياض.

وأوضحت أن الوظائف شاغرة هي مستشار قانوني أول ولابد أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في القانون أو مايعادلها، وخبرة لاتقل عن 8سنوات في مجال الاستشارات القانونية، وإجادة اللغة الإنجليزية، كما توفر وظيفة أخصائي المخاطر التشغيلية واشترطت أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص المالية أو إدارة الأعمال أو مايعادلها، وخبرة لا تقل عن 6 سنوات في إدارة المخاطر.

وأضافت أن التقديم بدأ أمس الإثنين، وسينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، مشيرة إلى أنه يمكن التقديم على وظيفة مستشار قانوني أول عن طريق من هنــــــــا ، وأخصائي المخاطر التشغيلية عن طريق من هنــــــــــا .

الرياض
شركة تحكم
وظائف إدارية وقانونية

التعليقات

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أحدث التعليقات

جلال الربيعة
طيب انت معترف ان اللاعبيه مقصرين وما قدموا .ليه الكل متحامل على حمد الله .
سالم
بتوفيق
جلال الربيعة
لا تلومونهم كلهم يتشابهون . ماتعرف الذكر من الانثى
جلال الربيعة
شهادات كثيرة .. طيب شيك بالله يمكن ماخذه بطولة wwf ... علشان كذا قدم نفسه لتهلكه بس عشان يفتك منها..
فايز بن محمد الشهري
س

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