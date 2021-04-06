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بالفيديو.. والد الطفلة "جنى" محاربة السرطان يروي قصة اكتشافهم إصابتها

منذ 27 دقيقة
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بالفيديو.. والد الطفلة "جنى" محاربة السرطان يروي قصة اكتشافهم إصابتها

الرياض (صدى):
كشف والد الطفلة جنى عبدالكريم محاربة السرطان، اليوم الثلاثاء، قصة اكتشافهم إصابة ابنته بالمرض.

وقال والد جنى خلال برنامج " ياهلا " إن ابنته مع بداية المرض كان وزنها 66 كيلوجراماً وخلال شهرين نقص إلى 42 كيلوجراماً.

وأشار إلى أنه بعد توجههم لمستشفى القوات المسلحة وإجرائهم الفحوصات تبين إصابتها بسرطان من الدرجة الثالثة.

وأكد الأب أن الطاقم الطبي اهتم بحالة ابنته وأجرى لها الفحوصات اللازمة، لكن كانت فترة صعبة خلال فيروس كورونا، حيث لم تكن تغادر الغرفة هي والدتها.

في حين قالت جنى إنها تدرس في الصف الثاني المتوسط وتحلم أن تصبح رسامة مشهورة، موجهة الشكر لوالديها على دعمهما لها في مرضها، ومنحها القوة والوقوف بجانبها في هذه الشدة.

وكان نائب أمير منطقة حائل، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، استقبل محاربة السرطان الطفلة جنى ووالديها، وصاحب مبادرة تكريم الطفلة في أحد مقاهي المنطقة عبدالله عبدالرحمن السعدي.

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جنى
محاربة السرطان
السرطان أمير حائل

التعليقات

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أحدث التعليقات

جلال الربيعة
طيب انت معترف ان اللاعبيه مقصرين وما قدموا .ليه الكل متحامل على حمد الله .
سالم
بتوفيق
جلال الربيعة
لا تلومونهم كلهم يتشابهون . ماتعرف الذكر من الانثى
جلال الربيعة
شهادات كثيرة .. طيب شيك بالله يمكن ماخذه بطولة wwf ... علشان كذا قدم نفسه لتهلكه بس عشان يفتك منها..
فايز بن محمد الشهري
س

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