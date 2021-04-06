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التجهيز للكشتة قديما
منذ ساعة
769
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التعليقات
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أحدث التعليقات
جلال الربيعة
طيب انت معترف ان اللاعبيه مقصرين وما قدموا .ليه الكل متحامل على حمد الله .
سالم
بتوفيق
جلال الربيعة
لا تلومونهم كلهم يتشابهون . ماتعرف الذكر من الانثى
جلال الربيعة
شهادات كثيرة .. طيب شيك بالله يمكن ماخذه بطولة wwf ... علشان كذا قدم نفسه لتهلكه بس عشان يفتك منها..
فايز بن محمد الشهري
س
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