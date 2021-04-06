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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

منذ 58 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق ( تبوك وحائل والجوف )، كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة قد تتخللها سحب رعدية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-35كم/ساعة على الجزء الشمالي الأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 – 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-40كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

المملكة
الطقس

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د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
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ابو عمار
هذه الصوره لمجموعة من اهل الكويت اثناء دخولهم للمملكه بعد الغزو العراقي
ابو محمد 😎 ✍️
ويش المقصود من هذا الفعل المنكر يا ترى ...!!!؟ ... إلزوم نعلم الشيخ باالسالفه ..
د محمد ماجد بخش
نحن هنا نؤكد على الخلل العلمي في فهم التركيب الذري وإمكانية إعادة تصحيح فهمه

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