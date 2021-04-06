هلاك قيادي حوثي مدرج على لائحتي العقوبات الدولية والأمريكية

فهمي محمد (صدى):
أعلنت حكومة جماعة "أنصار الله" الحوثية، وفاة المدير العام للبحث الجنائي التابع لأجهزتها، العميد سلطان زابن، بعد صراع مع المرض، والذي كان مدرجا على لائحتي العقوبات الدولية والأمريكية.
وكان زابن قد خضع لعقوبات أمريكية وأخرى تابعة لمجلس الأمن الدولي، وقد عينه الحوثيون "مديرا للمخابرات العامة".
وأعلنت العقوبات الأمريكية على زابن في ديسمبر عام 2020، وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنه وضباط إدارة المباحث الجنائية قاموا باعتقال واحتجاز تعسفي وتعذيب واغتصاب النساء بغرض استهداف الناشطات اللواتي يعارضن الحوثيين.