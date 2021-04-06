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عقوبات أمريكية جديدة على تركيا

منذ 25 دقيقة
1390
عقوبات أمريكية جديدة على تركيا

واشنطن (صدى):
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على هيئة الصناعات الدفاعية التركية SSB، وذلك بسبب صفقاتها مع قطاع الدفاع الروسي، المتعلقة بشراء منظومة صواريخ "إس 400" الروسية.

وخلص وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى أن هيئة صناعة الدفاع التركية، أجرت صفقة كبيرة، مع الجانب الروسي منذ عدة سنوات.

وحدد بلينكن العقوبات التي يجب فرضها بموجب قانون "كاتسا"، إذ يحظر على الأمريكيين التعامل مع الأتراك الخاضعين للعقوبات، وسيتم تجميد أصول الأشخاص المدرجين في القائمة في الولايات المتحدة، كما أن السلطات الأمريكية لن تصدر تأشيرات دخول لهم إلى أراضيها.

كما وسيتم حظر تصدير المنتجات الأمريكية إلى الهيئة التركية، إضافة إلى حظر إمدادها بقروض بأكثر من 10 ملايين دولار.

ايران
امريكا

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
ابو عمار
مدمن المخدرات المفروض يتم القضاء عليه لان علاجه صعب جدا ونادر جدا ما يتم شفاءه من المخدرات .. يبدو ان العائله عاشت في جحيم بسبب تعاطي الاب المخدرات واصبح انقاذهم واجب انساني و وطني
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
ابو عمار
طيب
ابو عمار
الصلح خير

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