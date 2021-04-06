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توقف عن تحديث البيانات فأصبح مشردًا بمكة

منذ 46 دقيقة
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توقف عن تحديث البيانات فأصبح مشردًا بمكة

مكة المكرمة (صدى):
وجد مواطن خمسيني نفسه بلا مأوى تحت جسر الروضة بطريق المسجد الحرام في مكة المكرمة، وذلك بسبب توقفه عن تحديث بياناته، ما تسبب في حرمانه من إعانة التأهيل الشامل.

ومن جانبها أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن المواطن في العقد الخامس من عمره، ويعاني من اضطرابات نفسية، مبينةً تواصلت مع ذويه وأقاربه للحصول على بعض المعلومات، بحسب الوطن.

وكشفت المعلومات أن المواطن كان من نزلاء أحد المستشفيات المتخصصة بمحافظة الطائف، ومسجل في التأهيل الشامل، لكن توقفت الإعانة عنه بسبب عدم تحديث بياناته لوقت طويل.

مكة المكرمة
مواطن

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 48636
منذ 18 دقيقة
لا حول و لا قوة الا بالله

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
ابو عمار
مدمن المخدرات المفروض يتم القضاء عليه لان علاجه صعب جدا ونادر جدا ما يتم شفاءه من المخدرات .. يبدو ان العائله عاشت في جحيم بسبب تعاطي الاب المخدرات واصبح انقاذهم واجب انساني و وطني
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
ابو عمار
طيب
ابو عمار
الصلح خير

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