الأعداد السابقة للصحيفة

توضيح من "الحج والعمرة" بشأن حصول المُسنين على تصاريح العمرة

منذ ساعة
1652
توضيح من "الحج والعمرة" بشأن حصول المُسنين على تصاريح العمرة

مكة المكرمة (صدى):
صرح نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبد الفتاح مشاط بأن المسنين فوق 65 عامًا ممن تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، سيكون بإمكانهم الحصول على تصاريح لأداء العمرة والصلاة، وذلك من خلال الحصول على تصريح عبر تطبيق "توكلنا" أو "اعتمرنا".

وقال مشاط خلال برنامج " يا هلا" إنه سيتم تحضير تطبيق "توكلنا" خلال الأيام المقبلة لاستقبال طلبات تصاريح أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح مشاط أن من يرغب في أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان سيكون عليه تقديم طلب الحصول على تصريح عبر تطبيق "توكلنا" وليس "اعتمرنا" مشيرا إلى أن التصاريح لن تُمنح إلا للمحصنين.

وأشار إلى أنه سيتاح للشخص الحصول على تصريح لأداء عمرة واحدة فقط خلال شهر رمضان، فيما سيكون بالإمكان أداء الصلاة في الحرمين عن طريق حجز عددٍ من الأيام خلال مرة واحدة في التطبيق.

المملكة
العمرة
الحج والعمرة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

غليس ولد رماح
مااخس من بيتروس إلا حمدالله مجتمعه فيهم قلت الأدب والقذاره
غليس ولد رماح
هذي البيئه السليمه الهلال حقاني لايبخس حق أحد ولذلك تجده محبوب من جميع المحترفين والمدربين والدليل العضويه ولن تجدها في نادي ثاني خاصة الجيران
بلبل البحر
قاتل الله المفسدين
بلبل البحر
الا المجاهرين..
بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه..

أخر الأخبار

ردة فعل جمال النجادة بعد رفع التحفظ على أموالها
ردة فعل جمال النجادة بعد رفع التحفظ على أموالها
منذ 6 دقائق 92
مصري يلقى مصرعه طعنًا في الكويت
مصري يلقى مصرعه طعنًا في الكويت
منذ 13 دقيقة 208
صور.. جمهور غوميز في السنغال بقميص الهلال
صور.. جمهور غوميز في السنغال بقميص الهلال
منذ 48 دقيقة 1522
محمد الدويش : مستوى حمدالله " السيء " غير مستغرب
محمد الدويش : مستوى حمدالله " السيء " غير مستغرب
منذ ساعة 331
فيصل الجفن : ما يفعله عبدالرزاق حمدالله في النصر جريمة
فيصل الجفن : ما يفعله عبدالرزاق حمدالله في النصر جريمة
منذ ساعة 412
توضيح من "الحج والعمرة" بشأن حصول المُسنين على تصاريح العمرة
توضيح من "الحج والعمرة" بشأن حصول المُسنين على تصاريح العمرة
منذ ساعة 1654
رئيس نادي الفيصلي : أنا والمدرب أمس غضبنا من الحكم
رئيس نادي الفيصلي : أنا والمدرب أمس غضبنا من الحكم
منذ ساعة 364
محمد عواد : لقطة حمدالله لا تليق به ولا تليق بنادي النصر
محمد عواد : لقطة حمدالله لا تليق به ولا تليق بنادي النصر
منذ ساعة 519
أحمد الشمراني : حسين عبدالغني والمدرب والإدارة يتحملون خسارة النصر
أحمد الشمراني : حسين عبدالغني والمدرب والإدارة يتحملون خسارة النصر
منذ ساعة 395
صورة.. لاعب الهلال السابق كارلوس إدواردو يُرزق بمولودة
صورة.. لاعب الهلال السابق كارلوس إدواردو يُرزق بمولودة
منذ ساعتين 2215