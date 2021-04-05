الأعداد السابقة للصحيفة

تصريحات هامة لوزير النقل بشأن التوطين

منذ 50 دقيقة
1559
تصريحات هامة لوزير النقل بشأن التوطين

الرياض (صدى):
أكد معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن منظومة النقل لها دور رئيس في ضمان كفاءة سلاسل الإمداد أثناء جائحة كورونا، مفيداً أنه بالرغم من الانخفاض العالمي في الموانئ، إلا أن موانئ المملكة حققت ارتفاعاً بأعداد الحاويات المناولة وصلت إلى 8,633,773 حاوية بزيادة تقدر 5%، كما حققت ارتفاعاً حاويات المسافنة 10,34%.

وأوضح معاليه أن قصة التوطين الكامل لوظيفة مساعد طيار تعود إلى عام 2015 وذلك من خلال برنامج بعثتك وظيفتك في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وذلك عندما تم إبرام اتفاقية بين وزارة التعليم والخطوط السعودية لابتعاث 3 آلاف طيار، في وقت كان عدد الطيارين السعوديين لا يتجاوز 1500 طيار.

وبين خلال حديثه لبرنامج "في العلن" عبر قناة السعودية أن المنظومة أسهمت في النقل وعودة 60 ألف مواطن لأرض الوطن خلال فترة الجائحة، كما شُحن 75 مليون طن من البضائع باستخدام العديد من طائرات الركاب، بالإضافة إلى الإشراف على نقل أكثر من 23 ألف متعافِ من مقرات العزل إلى المطارات الرئيسة".

وأفاد المهندس الجاسر خلال حديثه أن منظومة النقل لديها إستراتيجية وطنية طموحة للنقل واللوجستيات على مشارف الإعلان، وتتضمن في طياتها العديد من المستهدفات والمبادرات التي تسهم في الارتقاء بجميع أنماط النقل، ومعها ستتحق المكانة اللائقة بالمملكة على المستويين الإقليمي والدولي، كرائدة في صناعة النقل واللوجستيات بشكل عام، إلى جانب منهجية واضحة لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث، بحكم موقعها الجغرافي المتميز.

وأبان أن منظومة النقل وصلت للتوطين الكامل في العديد من المهن، ومن بينها نشاط توجيه المركبات، الذي يعمل فيه أكثر من 847 ألف سائق منهم 6161 سائقة، حققوا عبر هذا النشاط أكثر من 6 مليارات في آخر 3 سنوات، بالإضافة لتوطين منافذ نشاط تأجير السيارات، ومهنة مراقب جوي، ومهنة مساعد طيار.

وتناول الجاسر مسببات تسارع تطوير الخطوط الحديدية وقال: " سمو ولي العهد لديه اهتمام كبير بالقطاع السككي، ولدينا فرص كبيرة للاستثمار في هذا القطاع، وحققت (سار) رقماً قياسياً خلال شهر أكتوبر الماضي بنقل أكثر من مليون طن خلال شهر واحد فقط، ليصل إجمالي ما نقلته من عام 2011م إلى 58 مليون طن".

وحول الطرق في المملكة، بين الجاسر أن المملكة لديها شبكة طرق تعد الأولى على مستوى العالم في ترابطها، ونعمل وفق خطوات سريعة علــــى رفــع مستوى السلامة والصيانة على هذه الشبكة التي أسهمت في خفض نسبة الـحوادث بنسبة 56%، والوفيات بنسبة 51%، والإصابات بنسبة 30%.

المملكة
وزير النقل
التوطين

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

أبوخالد-أبها.
الله .. الله .. ما أقسى الحياة حينما يتخلى عنك من بيده الأمر والنهي .. حينما لاتجد عونا ولا نصيرا .. من قريب .. أوغريب .. والأقسى والأمر .. حينما يكون ظلمك بائنا وواضحا .. ولكن لا احد يستمع إليك .. كيف يتم تكليف المرأة المضطهدة المعذبه بإعادة المهر إلى مدمن المخدرات الذي أذاقها العذاب وحرمها من العيش بكرامة وإنسانية .. بدل أن يتم تعويضها وإكرامها .. وإعادة إنسانيتها لها .. أين حقوق الإنسان ..!!؟؟ أين جمعيات الرفق بالحيوان .. !!؟؟ فلعلها ترأف بهذه المسكينة وأخوانها من ذلك المعتدي .. والذي يجد من يراعيه .. ويراعي مشاعره بإعتبار أنه ضحية لتجار المخدرات .. وأما ضحاياه من أفراد أسرته .. وممن أذاقهم العذاب .. وحرمهم عيشتهم .. وتسبب لهم في عاهات مستديمه .. وضياع مستقبل .. فليبحثوا لهم عمن يتلوا عليهم الأيات التي تذكر فضل الصبر والإحتساب وليبحثوا عن سكن يأويهم .. ولقمة تشبع جوعهم .. طيلة عمرهم .. فهم لن يستطيعوا إيجاد عمل .. ولا مصدر دخل لهم .. بعد أن تسبب لهم والدهم في تحطيم مستقبلهم .. من أجل مراعاة شخص مخطىء .. يتم القضاء على كل الدائرة التي حوله أما هو .. فهو مشغول بالبحث عن زوجة جديده .. ليذيقها ويسقيها من الكأس التي أذاق الأولى وأبنائها .. وليعيد السيناريو السابق .. والأحداث مرة أخرى .. إن مكان المدمنين أن يتم وضعهم في أحواش يقضون فيها بقية اعمارهم .. وخصوصا من ثبت عليه جرائم وإعتداء على الاخرين ليسلم منه أقرب الناس إليه .. وليسلم المجتمع من شره .
نجاة محمد
هم اهل في بعض و حلوا الموضوع
نجاة محمد
الف سلامة للصديقة و الاخت عبير غيسي وربنا يشفيها و يعافيها
نجاة محمد
مبروك يستاهل
زا
خبر سار عجلوا بالتصنيع رجائا.

أخر الأخبار

رئيس نادي الفيصلي : أنا والمدرب أمس غضبنا من الحكم
رئيس نادي الفيصلي : أنا والمدرب أمس غضبنا من الحكم
منذ 21 دقيقة 210
محمد عواد : لقطة حمدالله لا تليق به ولا تليق بنادي النصر
محمد عواد : لقطة حمدالله لا تليق به ولا تليق بنادي النصر
منذ 23 دقيقة 265
أحمد الشمراني : حسين عبدالغني والمدرب والإدارة يتحملون خسارة النصر
أحمد الشمراني : حسين عبدالغني والمدرب والإدارة يتحملون خسارة النصر
منذ 25 دقيقة 251
صورة.. لاعب الهلال السابق كارلوس إدواردو يُرزق بمولودة
صورة.. لاعب الهلال السابق كارلوس إدواردو يُرزق بمولودة
منذ 32 دقيقة 1601
مصريون ينبشون قبر متوفاة بكورونا ويحرقون جثتها!
مصريون ينبشون قبر متوفاة بكورونا ويحرقون جثتها!
منذ 37 دقيقة 434
تصريحات هامة لوزير النقل بشأن التوطين
تصريحات هامة لوزير النقل بشأن التوطين
منذ 50 دقيقة 1564
رازفان عضوًا ذهبيًا في الهلال
رازفان عضوًا ذهبيًا في الهلال
منذ 58 دقيقة 1873
فيديو جديد يوثق حركة غير أخلاقية لـ"حمدالله" تجاه الكاميرا
فيديو جديد يوثق حركة غير أخلاقية لـ"حمدالله" تجاه الكاميرا
منذ ساعة 2226
صالح الطريقي : مدرب النصر تحول إلى مراقب
صالح الطريقي : مدرب النصر تحول إلى مراقب
منذ ساعة 358
تركي السهلي : النصر لم يستحق الخسارة ولم تكن الهزيمة طبيعية
تركي السهلي : النصر لم يستحق الخسارة ولم تكن الهزيمة طبيعية
منذ ساعة 515