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 سر رفض مستشفى بالقنفذة استقبال متوفاة في ثلاجة الموتى الخاصة به

منذ 35 دقيقة
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 سر رفض مستشفى بالقنفذة استقبال متوفاة في ثلاجة الموتى الخاصة به

مكة المكرمة (صدى):
عقب المتحدث الرسمي لصحة القنفذة، إبراهيم المتحمي، على رفض مستشفى القنفذة العام استقبال متوفاة في ثلاجة الموتى الخاصة به.

 

وقال إبراهيم المتحمي، إن طوارئ المستشفى استقبل المتوفاة يوم الأربعاء الماضي، وتم تشخيص الوفاة على أنها طبيعية، وتم تسليم الجثـة لذويها بعد إنهاء كافة الإجراءات المطلوبة.

وأوضح أن ثلاجة الموتى في مستشفى القنفذة العامة متاحة للاستخدام، لافتا إلى أنه تم إجراء إحلال لثلاجات الموتى فيها مؤخرًا.

وتابع أن نقل المتوفين من المنازل ليس من اختصاص وزارة الصحة، مشيرا إلى أنه تم توجيه جهات الاختصاص للتحقق من جميع التفاصيل التي وردت في شكوى أهل المتوفاة.

القنفذة
مستشفى
صحة القنفذة
ثلاجة الموتى
إبراهيم المتحمي

التعليقات

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¥ ولد نجد ¥
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
بقى يجني على نفسه
¥ ولد نجد ¥
حرقهم
naeem
المشكله فى حمدالله غير الاجانب لاتخلى احد ابدا من جديد
شرحبيل
لابارك الله في الساعه إلى ساقو فيها

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