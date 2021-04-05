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قرار من "التعليم" بشأن العام الدراسي المقبل 

منذ 9 دقائق
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قرار من "التعليم" بشأن العام الدراسي المقبل 

الرياض (صدى):
أطلق وزير التعليم، حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الإثنين، نسخة من "منصة مدرستي" للطفولة المبكرة خلال العام الدراسي المقبل ابتداءً من رياض الأطفال.

 

وأوضح أن المنصة ستناسب المرحلة العمرية للأطفال، لافتا إلى أنها ستشتمل على عناصر جاذبة ومشوقة، وأدوات تُمكن المعلمين من القياس والتقويم، وتعزز من مهارات الطلبة الأساسية.

وتابع أن وزارة التعليم تعمل على رسم استراتيجيات تعزز التعليم الإلكتروني، كممارسة أساسية للتحوّل بالتعليم إلى آفاق أوسع تضمن تحسين مخرجات التعليم وتكافؤ فرصه لأبنائنا الطلبة.

وزارة التعليم
منصة مدرستي
حمد بن محمد آل الشيخ

التعليقات

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
صراحة أن يوم أمس كان مسلي جدا لنا ونعيد ونذكر أن،،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية،،وسمعوني صياحكم لأنة يطربني
omar
فى جيبه عقد من نادى خليجى ويريد انها عقده بدون دفع الشرط الجزائى لذالك لايحلم النصر بائى بطوله طال هو فى النادى
abdul
الامير حمزة دمية تتلاعب به ايادي لايهمها استقرار الاردن واُولاهم شيطان العرب ودحلان الخائن والنتن ياهوده وليزا حلبي.
يحيى
صحيح خلقه السيء يستحق عليه العقاب ولكن شوفوا لنا صرفه مع الحكام الذين يحتسبون ضربات جزاء ظلما وعدوانا ويفسدون المتعة الكروية
ع. س. ع
نهاية مؤلمة

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