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مصر تحذر مواطنيها المقيمين بالمملكة من العمل في هذه الوظائف!

منذ ساعة
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مصر تحذر مواطنيها المقيمين بالمملكة من العمل في هذه الوظائف!

القاهرة (صدى):
حذر عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية؛ المواطنين المصريين المقيمين في المملكة بشأن حظر المملكة توظيف العمالة في 17 مهنة دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

 

وأشار عادل حنفي إلى أن المهن هي (كهربائي- سباك – نجار – حداد – بناء – دهان – حلاق – عاملة تزيين نسائي – اختصاصي مساج – منظف أثاث – منظف خزانات المياه – عامل تقليم الأشجار – عامل مكافحة الحشرات والآفات – فني إلكترونيات – ميكانيكي سيارات – فني ستلايت)، بحسب الزميلة"الوطن" المصرية.

 

وأوضح أنه تتم الاختبارات المهنية داخل المملكة بواسطة مختصين وخبراء، بالإضافة إلى اختبارات للعمالة بدولهم، قبل القدوم، عن طريق شركات دولية متخصصة.

وتابع:"يلتزم المهني أو الحرفي بحمل بطاقة الترخيص أثناء ممارسته للعمل، ويمنح الترخيص بذلك لمدة لا تتجاوز أربع سنوات، وإذا رغب في تجديد ترخيصه فعليه تقديم طلب بذلك قبل 60 يومًا من تاريخ إنتهاء صلاحية الترخيص".

المقيمين
عادل حنفي
الاتحاد العام للمصريين بالسعودية

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
بقى يجني على نفسه
¥ ولد نجد ¥
حرقهم
naeem
المشكله فى حمدالله غير الاجانب لاتخلى احد ابدا من جديد
شرحبيل
لابارك الله في الساعه إلى ساقو فيها

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