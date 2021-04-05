بالصور .. "جنوح الدلافين" تدفع السفير البريطاني لزيارة شواطئ أملج

الرياض (صدى):
تفاعل السفير البريطاني لدى المملكة نيل كرمبتون مع قصة جنوح عشرات الدلافين إلى شاطئ أملج، وقام بإجراء زيارة لها.
وأبدى السفير إعجابه بما تقوم به حكومة من برامج تجاه البيئة والمحافظة عليها مثل مبادرة السعودية الخضراء التي أعلن عنها سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.
وأكد أن هذه المنطقة تحظى بمشروعات سياحية رائعة أعلن عنها مؤخراً، كما تهدف إلى حماية البيئة وتنوعها وحماية هذه المناطق للأجيال القادمة.
يذكر أن الرياح الشديدة واضطراب الأحوال الجوية أدى قبل عدة أيام إلى جنوح عشرات الدلافين إلى شواطئ أملج؛ مما دفع المتطوعين من أبناء المنطقة والجهات المختصة للمشاركة في عملية إنقاذ واسعة.