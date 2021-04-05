اجتماع عاجل لمسلي آل معمر بعد خروج النصر من كأس الملك 

نواف السالم (صدى):
اجتمع مسلي آل معمر، رئيس النصر الجديد، مع مجلس إدارته، لأول مرة منذ تزكيتهم من الجمعية العمومية للنادي.
وقال الإعلامي الرياضي علي العنزي، إن رئيس النصر الجديد، سيناقش مع مجلس إدارته، العديد من الملفات الساخنة في النادي، سواء الفنية أو المالية، موضحا أن الاجتماع، سيرسم خريطة النصر المستقبلية.
وكانت الجمعية العمومية في النصر، قامت بتزكية آل معمر، رئيسًا للنادي، في الأول من أبريل 2021، خلفًا لصفوان السويكت، المعزول من منصبه، بقرار من وزارة الرياضة؛ بسبب مخالفات مالية وإدارية خطيرة.