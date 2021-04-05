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اجتماع عاجل لمسلي آل معمر بعد خروج النصر من كأس الملك 

منذ ساعة
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اجتماع عاجل لمسلي آل معمر بعد خروج النصر من كأس الملك 

نواف السالم (صدى):
اجتمع مسلي آل معمر، رئيس النصر الجديد، مع مجلس إدارته، لأول مرة منذ تزكيتهم من الجمعية العمومية للنادي.

وقال الإعلامي الرياضي علي العنزي، إن رئيس النصر الجديد، سيناقش مع مجلس إدارته، العديد من الملفات الساخنة في النادي، سواء الفنية أو المالية، موضحا أن الاجتماع، سيرسم خريطة النصر المستقبلية.

وكانت الجمعية العمومية في النصر، قامت بتزكية آل معمر، رئيسًا للنادي، في الأول من أبريل 2021، خلفًا لصفوان السويكت، المعزول من منصبه، بقرار من وزارة الرياضة؛ بسبب مخالفات مالية وإدارية خطيرة.

النصر
الجمعية العمومية
علي العنزي
صفوان السويكت
مسلي آل معمر

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2281
منذ 27 دقيقة
صراحة أن يوم أمس كان مسلي جدا لنا ونعيد ونذكر أن،،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية،،وسمعوني صياحكم لأنة يطربني

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
صراحة أن يوم أمس كان مسلي جدا لنا ونعيد ونذكر أن،،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية،،وسمعوني صياحكم لأنة يطربني
omar
فى جيبه عقد من نادى خليجى ويريد انها عقده بدون دفع الشرط الجزائى لذالك لايحلم النصر بائى بطوله طال هو فى النادى
abdul
الامير حمزة دمية تتلاعب به ايادي لايهمها استقرار الاردن واُولاهم شيطان العرب ودحلان الخائن والنتن ياهوده وليزا حلبي.
يحيى
صحيح خلقه السيء يستحق عليه العقاب ولكن شوفوا لنا صرفه مع الحكام الذين يحتسبون ضربات جزاء ظلما وعدوانا ويفسدون المتعة الكروية
ع. س. ع
نهاية مؤلمة

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