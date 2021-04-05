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" مرصد المجمعة " يوضح الظروف العلمية لشهر رمضان

منذ 23 دقيقة
1342
" مرصد المجمعة " يوضح الظروف العلمية لشهر رمضان

الرياض (صدى):
كشف مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، اليوم (الإثنين)، الظروف العلمية لرصد هلال شهر رمضان 1442ه.

وذكر أنه بعد إتمام الحسابات العلمية لموقع المرصد الفلكي ليوم الأحد المقبل،فأن المعطيات الحسابية تفيد بأن القمر سيغرب قبل الشمس، لافتا إلى أن يوم الأثنين الموافق 30 شعبان ستغرب الشمس في مكة المكرمة الساعة 6:38، ويغرب الهلال الساعة 7:01.

وأضاف أن الشمس ستغرب الساعة 6:18 عند درجة 280، وسيغرب الهلال الساعة 6:40 عند درجة 278، وهو ما يعني أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 22 دقيقة بارتفاع 4.75 درجة، واستطالة 6.8 درجة.

جامعة المجمعة
حوطة سدير
مرصد جامعة المجمعة الفلكي

التعليقات

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أحدث التعليقات

يحيى
صحيح خلقه السيء يستحق عليه العقاب ولكن شوفوا لنا صرفه مع الحكام الذين يحتسبون ضربات جزاء ظلما وعدوانا ويفسدون المتعة الكروية
ع. س. ع
نهاية مؤلمة
ع. س. ع
الحمد لله دائما وابدا،،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية
ع. س. ع
ان شاء الله يبقى شوكة في حلوق الفقراوية،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية،،، الملكية صعبة قوية،،، فريق ابو خرقة القرنبع ابو صياح وضجيج البقراوية الترشيحية البكاية التبطحية ابو ريالين راعين الدسائس والمؤامرات وبطولات المكاتب
و1حد
اقول اركن حمدالله وشوت البريكان والدوسري ونور الدين اركنه بعد المدرب مامنه سوا البلاء من اللعيبة

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