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بيان عاجل من الديوان الملكي الأردني بخصوص الأمير حمزة بن الحسين 

منذ ساعة
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بيان عاجل من الديوان الملكي الأردني بخصوص الأمير حمزة بن الحسين 

عمان (صدى):
أعلن الديوان الملكي الأردني، عن تواصل الأمير حسن مع الأمير حمزة، موضحا أن الأمير حمزة أكد التزامه بنهج الأسرة والمسار الذي أوكله الملك لعمه.

وجاء في بيان الديوان الهاشمي أنه"في ضوء قرار جلالة الملك عبدالله الثاني في التعامل مع موضوع سمو الأمير حمزة ضمن إطار الأسرة الهاشمية، أوكل جلالته هذا المسار لعمه، سمو الأمير الحسن، الذي تواصل بدوره مع الأمير حمزة، وأكد الأمير حمزة بأنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله جلالة الملك إلى الأمير الحسن".

وكانت حكومة الأردن أفادت بأن الأمير حمزة وشخصيات أخرى متورطون في المؤامرة التي حيكت ضد المملكة.

الديوان الملكي الأردني
الأمير حسن مع الأمير حمزة

التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
لا يهمونك انا مجنونك عدد التعليقات : 529
منذ 20 دقيقة
اللهم الطف بإخوتنا في المملكة الهاشمية الأردنية وإجمع كلمة النشاما على امير البلاد المفدى وحامي المقدسات الفلسطينية

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أحدث التعليقات

يحيى
صحيح خلقه السيء يستحق عليه العقاب ولكن شوفوا لنا صرفه مع الحكام الذين يحتسبون ضربات جزاء ظلما وعدوانا ويفسدون المتعة الكروية
ع. س. ع
نهاية مؤلمة
ع. س. ع
الحمد لله دائما وابدا،،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية
ع. س. ع
ان شاء الله يبقى شوكة في حلوق الفقراوية،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية،،، الملكية صعبة قوية،،، فريق ابو خرقة القرنبع ابو صياح وضجيج البقراوية الترشيحية البكاية التبطحية ابو ريالين راعين الدسائس والمؤامرات وبطولات المكاتب
و1حد
اقول اركن حمدالله وشوت البريكان والدوسري ونور الدين اركنه بعد المدرب مامنه سوا البلاء من اللعيبة

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