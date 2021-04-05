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الكشف عن قيمة الأموال المهربة والتي تم مصادرتها قبل تهريبها خارج المملكة

منذ 26 دقيقة
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الكشف عن قيمة الأموال المهربة والتي تم مصادرتها قبل تهريبها خارج المملكة

الرياض (صدى):
كشفت النيابة العامة والإدعاء عن قيمة الأموال التي تورط المتهمون بقضايا غسيل الأموال، في تهريبها والأموال التي تمت مصادرتها قبل تهريبها خلال الربع الأول من العام 2021 .

وذكرت النيابة العامة، وفقا لـ"العربية"، أنها ضبطت أكثر من 32 متورطًا في قضايا غسل أموال، وامتهان عمليات التحويل غير النظامي للأموال إلى خارج المملكة.

وأضافت أن قيمة الأموال المرتبطة بهذه القضايا وصلت إلى مليارًا ونصف المليار ريال، إضافةً إلى 19 كيلوغرامًا من الذهب ضُبطت بحوزة أحد التشكيلات العصابية التي أُلقي القبض على أعضائها.

 

المملكة
النيابة العامة
قضايا غسيل الأموال

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو يزن
صالح كل تبن نعرف انقلاب بالأردن هم اخونجية قوادين مثلك
امال
الله يكتب له الاجر ويكثر من امثاله
¥ ولد نجد ¥
لا حول
هيمو~☃️
وجهها يذكرني بعنزٍ كانت تشبهها عندنا بشبك بس توفت كنا مستفيدين منها 💔😅
هيمو~☃️
وش نستفيد حنا من نشر حياة هاؤلاء الامعات 😂🤷‍♂️💔

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