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الصناعة تفاجئ المستثمرين بشأن محاجر البناء 

منذ 23 دقيقة
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الصناعة تفاجئ المستثمرين بشأن محاجر البناء 

الرياض (صدى):
قرر وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، قبول طلبات تمديد الرخص الصادرة للمستثمرين في قطاع محاجر مواد البناء أو تحويلها، وبخاصة الطلبات المقدمة خلال فترة الـ90 يومًا قبل تاريخ انتهاء الرخصة، والتي كان يتوجب على المرخص لهم التقدم بطلباتهم قبل هذه الفترة.

وشمل القرار آلية تصحيح رخص محاجر مواد البناء المنتهية صلاحيتها؛ حيث أوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في بيان صحفي، أنه تم التوجيه بقبول هذه الطلبات على أن يقوم المستثمر بتزويد الوزارة بالكميات المستغلة خلال الفترة السابقة، ويلتزم بدفع قيمة المقابل المالي للكميات المستغلة والإيجار السطحي لموقع الرخصة خلال فترة انتهائها، ليتم إصدار رخصة جديدة له حال استيفائه هذه الشروط، بحسب"العربية".

وتهدف هذه الإجراءات إلى معالجة التحديات المرحلية التي تواجه مقدمي طلبات الرخص التعدينية، وبخاصة تلك الطلبات المقدمة في ظل نظام الاستثمار التعديني السابق، وتهدف إلى تصحيح أوضاع المستثمرين في قطاع محاجر مواد البناء، ومعالجة التحديات التي تواجههم في الفترة الأخيرة، بما يضمن استمرار أعمالهم والرخص الصادرة لهم.

ووضع القرار في عين الاعتبار بسبب الظروف التي حدثت مع جائحة كورونا؛ حيث تعذّر على بعض مقدمي طلبات الرخصة استكمال إجراءاتهم نظراً لتبعات هذه الأزمة، ليأتي هذا القرار تصحيحاً لأوضاع المستثمرين وليضمن استقرار هذا القطاع الهام.

بندر الخريف
الصناعة والثروة المعدنية
محاجر البناء

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو يزن
صالح كل تبن نعرف انقلاب بالأردن هم اخونجية قوادين مثلك
امال
الله يكتب له الاجر ويكثر من امثاله
¥ ولد نجد ¥
لا حول
هيمو~☃️
وجهها يذكرني بعنزٍ كانت تشبهها عندنا بشبك بس توفت كنا مستفيدين منها 💔😅
هيمو~☃️
وش نستفيد حنا من نشر حياة هاؤلاء الامعات 😂🤷‍♂️💔

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