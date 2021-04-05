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"الصحة" تفتح بوابة التسجيل في برنامج "فني رعاية مرضى".. وتكشف عن الشروط 

منذ 32 دقيقة
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"الصحة" تفتح بوابة التسجيل في برنامج "فني رعاية مرضى".. وتكشف عن الشروط 

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن فتح بوابة القبول والتسجيل في برنامج "فني رعاية مرضى"، والذي بدأ منذ أمس الأحد الموافق 4/4/2021، وحتى السبت الموافق 17/4/2021

وأشارت وزارة الصحة إلى المستندات المطلوبة، وتشمل  شهادة البكالوريوس ومعادلتها من وزارة التعليم والسجل الأكاديمي، موضحًا فيه المعدل التراكمي، حال كانت الشهادة صادرة من خارج المملكة، وشهادة اللغة الإنجليزية لأحد الاختبارات المعتمدة، بالإضافة إلى السجل الأكاديمي حال كانت الشهادة لا تحتوي على المعدل التراكمي.

وتمثلت شروط التسجيل، في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وليس على رأس العمل، بالإضافة إلى شهادة بكالوريوس بمعدل لا يقل عن 5/3 أو ما يعادلها في تخصصات الأحياء والتقنية الحيوية والفيزياء والأحياء الدقيقة والكيمياء والكيمياء الحيوية

وزارة الصحة
بوابة التسجيل
برنامج فني رعاية مرضى

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو يزن
صالح كل تبن نعرف انقلاب بالأردن هم اخونجية قوادين مثلك
امال
الله يكتب له الاجر ويكثر من امثاله
¥ ولد نجد ¥
لا حول
هيمو~☃️
وجهها يذكرني بعنزٍ كانت تشبهها عندنا بشبك بس توفت كنا مستفيدين منها 💔😅
هيمو~☃️
وش نستفيد حنا من نشر حياة هاؤلاء الامعات 😂🤷‍♂️💔

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