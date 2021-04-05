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شاهد.. عميد "العلوم والآداب" بجامعة القصيم: الكلية تتحمل كامل المسؤولية في الازدحام

منذ ساعة
1730
شاهد.. عميد "العلوم والآداب" بجامعة القصيم: الكلية تتحمل كامل المسؤولية في الازدحام

القصيم (صدى):
كشف عميد كلية العلوم والآداب بجامعة القصيم، عن السبب الرئيسي لتكدس الطالبات أمام بوابات الكلية بعنيزة دون تقيد بالاحترازات.

وقال عميد كلية العلوم والآداب بجامعة القصيم خلال لقاء بقناة الإخبارية:"كان هناك تجمعا كبيرا أمام إحدى بوابات الكلية، والسبب الرئيسي للتكدس  هو الدقة في قياس الحرارة والكشف عن تطبيق توكلنا بالإضافة إلى أن كثير من الطالبات وصلن في وقت متقارب".

وأوضح:"الكلية تتحمل كامل المسؤولية في الازدحام الذي حدث  صباح أمس ولا نلقي باللوم على الطالبات".

ولفت:"لانلقي باللوم على الطالبات بالتجمع لأنهن يمررن بتوتر الاختبارات وتوتر تطبيق الاحترازات وهذا الأمر يعزى لإدارة الكلية وسيتم حله".

وتابع:"هناك غرف عمل في الكلية وتعود للنظام الإجرائي والوقاية من فيروس كورونا في مقرات العمل".

عنيزة
كلية الأداب
تكدس الطالبات

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو يزن
صالح كل تبن نعرف انقلاب بالأردن هم اخونجية قوادين مثلك
امال
الله يكتب له الاجر ويكثر من امثاله
¥ ولد نجد ¥
لا حول
هيمو~☃️
وجهها يذكرني بعنزٍ كانت تشبهها عندنا بشبك بس توفت كنا مستفيدين منها 💔😅
هيمو~☃️
وش نستفيد حنا من نشر حياة هاؤلاء الامعات 😂🤷‍♂️💔

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