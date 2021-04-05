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بالفيديو .. استشاري يفسر سبب زيادة إصابات كورونا في المملكة

منذ ساعة
2013
بالفيديو .. استشاري يفسر سبب زيادة إصابات كورونا في المملكة

الرياض (صدى):
فسر استشاري الأمراض المعدية، الدكتور وائل باجمهوم، سبب ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في المملكة.

وأضاف، خلال حديثه لقناة الإخبارية، أن زيادة الإصابات راجع لسببين، أولها عدم التزام البعض بالإجراءات الاحترازية، أما السبب الآخر فهو قيام البعض باتباع الاجراءات الاحترازية بطريقة خاطئة، مثل عدم ارتداء الكمامة بشكل صحيح، أو عدم غسل اليدين بطريقة جيدة.

ولفت إلى أن خفض أعداد المصابين بكورونا هو بيد المجتمع، مؤكداً أن وعي الأفراد والتزامهم بالإجراءات الاحترازية سيستهم في الحد من تفشي كورونا.

كورونا
فيروس كورونا

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو يزن
صالح كل تبن نعرف انقلاب بالأردن هم اخونجية قوادين مثلك
امال
الله يكتب له الاجر ويكثر من امثاله
¥ ولد نجد ¥
لا حول
هيمو~☃️
وجهها يذكرني بعنزٍ كانت تشبهها عندنا بشبك بس توفت كنا مستفيدين منها 💔😅
هيمو~☃️
وش نستفيد حنا من نشر حياة هاؤلاء الامعات 😂🤷‍♂️💔

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