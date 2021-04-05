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خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 258 قاضياً بوزارة العدل

Time منذ 7 دقائق
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خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 258 قاضياً بوزارة العدل

الرياض (صدى):
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، أمره الكريم بترقية وتعيين 258 قاضيا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأوضح معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه -أيده الله-، بمرفق القضاء.

وسأل معاليه المولى عز وجل أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر ، في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف.

وزارة العدل
الملك سلمان بن عبد العزيز
ترقية وتعيين

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أحدث التعليقات

رااايق
لا إله إلا الله وحده لا شريك له *** كل مالها تزيد ** اللهم أرحمنا برحمتك وأبد عنا هذا البوباء وأصرفه عنا *** فأنت وحدك سباحانك وتعالى القادر على كل شئ ولا أحد غيرك *** سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم **
ابو محمد 😎 ✍️
حياه الله ، صديق عزيز هو عايلته ، في بلدنا ..
ابراهيم ابوفيصل
اذا لم تستح فافعل ماتشاء قلة ادب وتربيه ونادي النصر يقف موقف المتفرج والمؤيد للمدعو قليل الدين والحياء حمد لله وأين لجنة الإنضباط والمحاسبه الفوريه لهذا المدلل الوقح!!!!
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين .. .. امريكا مصدر اوجاع العالم وامراضه وفيروساته ..
adel
اجتمعو حسين عبد الغني اوصخ لاعب مر على الملاعب السعودية وبتروس وحمد الله ..حقيقة توليفة يخجل منها تي نادي

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