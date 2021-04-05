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وزارة الحج والعمرة: رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك

منذ 53 دقيقة
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وزارة الحج والعمرة: رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك

مكة المكرمة (صدى):
صرح مصدر مسؤول بوزارة الحج والعمرة، بأنه انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة على صحة وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين والعاملين على خدمتهم مع تزامن قرب شهر رمضان المبارك، فقد تقرر رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام بمكة المكرمة، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة الصادرة من الجهات المختصة،

وذلك وفقا للضوابط التالية:

أولًا: منح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي بدءًا من تاريخ 1 رمضان 1442 هـ للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) لفئات التحصين (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا أو محصن أمضى 14 يوما بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة).

ثانيًا: حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقي (اعتمرنا) و(توكلنا،)، وذلك بحجز الخانة الزمنية المتاحة حسب رغبة ضيف الرحمن وبما يتماشى مع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

ثالثًا: عرض التصاريح والتحقق من صلاحيتها سيكون من خلال تطبيق (توكلنا)، وذلك من حساب المستفيد من التصريح في التطبيق مباشرة.

وأكد المصدر أن المنصة الرئيسة والمعتمدة لأخذ التصاريح من خلال تطبيقي (اعتمرنا) و(توكلنا)، محذرًا من الحملات والمواقع الوهمية.

شهر رمضان
وزارة الحج والعمرة
للمسجد الحرام

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو يزن
صالح كل تبن نعرف انقلاب بالأردن هم اخونجية قوادين مثلك
امال
الله يكتب له الاجر ويكثر من امثاله
¥ ولد نجد ¥
لا حول
هيمو~☃️
وجهها يذكرني بعنزٍ كانت تشبهها عندنا بشبك بس توفت كنا مستفيدين منها 💔😅
هيمو~☃️
وش نستفيد حنا من نشر حياة هاؤلاء الامعات 😂🤷‍♂️💔

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