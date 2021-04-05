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تفاصيل جديدة ومثيرة عن المواطن المعنف من والده في مكة تكشفها شقيقته 

Time منذ 13 دقيقة
Views 1541
تفاصيل جديدة ومثيرة عن المواطن المعنف من والده في مكة تكشفها شقيقته 

مكة المكرمة (صدى):
خرجت شقيقة الشاب المعنف "متعب" عن صمتها لتكشف تفاصيل جديدة تخص معاناة أسرتها.

وقالت الفتاة "رهف”:"اللي يقولون بلغوا الشرطه ترا رحنا كل الأقسام وبلغناهم بالموقف اللي صار قالوا لنا راح يتواصلون معاكم الدائرة اللي أخذته وللآن ما في تواصل".

وأوضحت أن أخبار شقيقها متعب منقطعة منذ يوم الجمعة الماضي، ولم يعثروا عليه منذ ذلك الحين، لافتة:"وحنا صغار نعاني ومتعب من صغره كسر شخصيته وهزها ونحن البنات شتتنا وحرمنا من التعليم و كان يقف عند باب المدرسة عشان ما ندخل المدرسة وكثير من الحقائق محد يدري عنها".

وعرضت رهف قصاصة من خبر صحفي عن قضية والدتها مع أبيهم، لإبراز مدى المعاناة التي عاشتها الأسرة، متابعة:"أنا وأخواتي في استعداد تام الخروج عن الصمت القاتل وإيضاح جميع الحقائق ، وكل من قال عن مقطع متعب إنه تشهير سيدرك بعدها أنه تفجير نفسي وداخلي منذ صغره وكسر قيمته وانسانيته".

مكة
تعنيف
متعب

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أحدث التعليقات

رااايق
لا إله إلا الله وحده لا شريك له *** كل مالها تزيد ** اللهم أرحمنا برحمتك وأبد عنا هذا البوباء وأصرفه عنا *** فأنت وحدك سباحانك وتعالى القادر على كل شئ ولا أحد غيرك *** سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم **
ابو محمد 😎 ✍️
حياه الله ، صديق عزيز هو عايلته ، في بلدنا ..
ابراهيم ابوفيصل
اذا لم تستح فافعل ماتشاء قلة ادب وتربيه ونادي النصر يقف موقف المتفرج والمؤيد للمدعو قليل الدين والحياء حمد لله وأين لجنة الإنضباط والمحاسبه الفوريه لهذا المدلل الوقح!!!!
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين .. .. امريكا مصدر اوجاع العالم وامراضه وفيروساته ..
adel
اجتمعو حسين عبد الغني اوصخ لاعب مر على الملاعب السعودية وبتروس وحمد الله ..حقيقة توليفة يخجل منها تي نادي

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