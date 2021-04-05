سحابة كبريتية تجتاح عدة دول بينهم المملكة ومصر  

وكالات (صدى):
دعت دائرة التوعية والإعلام البيئي في وزارة الصحة العراقية، المواطنين العراقيين بـ"استمرار ارتداء الكمامة، وغلق النوافذ، واعتماد أجهزة التكييف، وإحكام الأغطية على خزانات الماء"، تجنبا لضرر قد ينتج عن غيمة "كبريتية" متجهة نحو العراق.
وقال راصدان جويان عراقيان، إن موجة كبريتية تتجه إلى المنطقة ناتجة عن ثوران بركان جبل إتنا في جزيرة صقلية الإيطالية الذي يستمر منذ أيام.
وعرضت المراصد البيئية العالمية صورا لسحابة ضخمة من ثاني أوكسيد الكبريت، تشكلت بعد ثوران البركان، وتتجه إلى منطقة الشرق الأوسط وبالخصوص لبنان والأردن والعراق، ومناطق من السعودية.
كما توقع مرصد Adam Platform أن تتجه السحابة التي تشكلت على هيئة "مغزل" إلى مصر، قبل أن تضرب الرياح كما يبدو وتحول اتجاهها.