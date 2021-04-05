أبرز المعلومات عن زوجة الأمير الأردني “حمزة بن الحسين ”

عمّان (صدى):
برز اسم بسمة العتوم، زوجة الأمير الأردني حمزة بن الحسين، في التحقيقات الأمنية التي أثبتت تورطهما بالتواصل مع جهات خارجية بهدف زعزعة استقرار وأمن الأردن.
وتعد "العتوم" الزوجة الثانية للأمير حمزة بن الحسين،وهي من مواليد ستارتفورد، ودرست في مدرسة ستارتفورد المركزية الثانوية، ثم التحقت بكلية فانشاو في لندن.
ودرست الرياضيات في جامعة ويسترن أونتاريو، لكنها تركتها بعد ذلك لممارسة فن الطيران كهواية في كندا، ثم انتقلت إلى الأردن في عام 2005.
كما التحقت بأكاديمية الشرق الأوسط في عمان، ومنها حصلت على رخصة مدرب طيران، ثم انضمت بعد ذلك في عام 2007 لأكاديمية إيلة لتدريب الطيران في مدينة العقبة.
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