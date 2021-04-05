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أبرز المعلومات عن زوجة الأمير الأردني “حمزة بن الحسين ”

Time منذ ساعة
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أبرز المعلومات عن زوجة الأمير الأردني “حمزة بن الحسين ”

عمّان (صدى):
برز اسم بسمة العتوم، زوجة الأمير الأردني حمزة بن الحسين، في التحقيقات الأمنية التي أثبتت تورطهما بالتواصل مع جهات خارجية بهدف زعزعة استقرار وأمن الأردن.

وتعد "العتوم" الزوجة الثانية للأمير حمزة بن الحسين،وهي من مواليد ستارتفورد، ودرست في مدرسة ستارتفورد المركزية الثانوية، ثم التحقت بكلية فانشاو في لندن.

ودرست الرياضيات في جامعة ويسترن أونتاريو، لكنها تركتها بعد ذلك لممارسة فن الطيران كهواية في كندا، ثم انتقلت إلى الأردن في عام 2005.

كما التحقت بأكاديمية الشرق الأوسط في عمان، ومنها حصلت على رخصة مدرب طيران، ثم انضمت بعد ذلك في عام 2007 لأكاديمية إيلة لتدريب الطيران في مدينة العقبة.

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عمان
مدينة العقبة
بسمة العتوم
زوجة الأمير الأردني حمزة بن الحسين
حمزة بن الحسين

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رااايق
لا إله إلا الله وحده لا شريك له *** كل مالها تزيد ** اللهم أرحمنا برحمتك وأبد عنا هذا البوباء وأصرفه عنا *** فأنت وحدك سباحانك وتعالى القادر على كل شئ ولا أحد غيرك *** سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم **
ابو محمد 😎 ✍️
حياه الله ، صديق عزيز هو عايلته ، في بلدنا ..
ابراهيم ابوفيصل
اذا لم تستح فافعل ماتشاء قلة ادب وتربيه ونادي النصر يقف موقف المتفرج والمؤيد للمدعو قليل الدين والحياء حمد لله وأين لجنة الإنضباط والمحاسبه الفوريه لهذا المدلل الوقح!!!!
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين .. .. امريكا مصدر اوجاع العالم وامراضه وفيروساته ..
adel
اجتمعو حسين عبد الغني اوصخ لاعب مر على الملاعب السعودية وبتروس وحمد الله ..حقيقة توليفة يخجل منها تي نادي

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