الأعداد السابقة للصحيفة

حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة

Time منذ ساعة
Views 1698
Comment 1
حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة

الرياض (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، على المملكة.

 

ومن المتوقع أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من مناطق (تبوك وحائل والجوف)، كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة قد تتخللها سحب رعدية.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 40 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 28 مئوية.

 

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-35كم/ساعة. على الجزء الشمالي الأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 – 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، بينما ارتفاع الموج نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط الموج.

 

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-40كم / ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

المملكة
حالة الطقس غدًا
المركز الوطني للأرصاد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 126854
منذ 57 دقيقة
ربنا يريد بنا خير ,,

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

رااايق
لا إله إلا الله وحده لا شريك له *** كل مالها تزيد ** اللهم أرحمنا برحمتك وأبد عنا هذا البوباء وأصرفه عنا *** فأنت وحدك سباحانك وتعالى القادر على كل شئ ولا أحد غيرك *** سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم **
ابو محمد 😎 ✍️
حياه الله ، صديق عزيز هو عايلته ، في بلدنا ..
ابراهيم ابوفيصل
اذا لم تستح فافعل ماتشاء قلة ادب وتربيه ونادي النصر يقف موقف المتفرج والمؤيد للمدعو قليل الدين والحياء حمد لله وأين لجنة الإنضباط والمحاسبه الفوريه لهذا المدلل الوقح!!!!
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين .. .. امريكا مصدر اوجاع العالم وامراضه وفيروساته ..
adel
اجتمعو حسين عبد الغني اوصخ لاعب مر على الملاعب السعودية وبتروس وحمد الله ..حقيقة توليفة يخجل منها تي نادي

أخر الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 258 قاضياً بوزارة العدل
خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 258 قاضياً بوزارة العدل
Time منذ 7 دقائق Views 1171
الصرامي يفتح النار على حمدالله : فشل في الاحتراف والآن تورط به النصر
الصرامي يفتح النار على حمدالله : فشل في الاحتراف والآن تورط به النصر
Time منذ 12 دقيقة Views 1324
تفاصيل جديدة ومثيرة عن المواطن المعنف من والده في مكة تكشفها شقيقته 
تفاصيل جديدة ومثيرة عن المواطن المعنف من والده في مكة تكشفها شقيقته 
Time منذ 13 دقيقة Views 1541
سحابة كبريتية تجتاح عدة دول بينهم المملكة ومصر  
سحابة كبريتية تجتاح عدة دول بينهم المملكة ومصر  
Time منذ 16 دقيقة Views 1447
زيدان يُعلق على ضم محمد صلاح في ريال مدريد
زيدان يُعلق على ضم محمد صلاح في ريال مدريد
Time منذ 29 دقيقة Views 1524
أبرز مواصفات كزس LS 2021 فيس ليفت وأسعارها في المملكة
أبرز مواصفات كزس LS 2021 فيس ليفت وأسعارها في المملكة
Time منذ 30 دقيقة Views 1247
ضاعت علومها
ضاعت علومها
Time منذ 56 دقيقة Views 446
تعامل امرأة مع لصوص حاولوا سرقتها
تعامل امرأة مع لصوص حاولوا سرقتها
Time منذ 56 دقيقة Views 478
امحق خيال
امحق خيال
Time منذ 57 دقيقة Views 368
أبرز المعلومات عن زوجة الأمير الأردني “حمزة بن الحسين ”
أبرز المعلومات عن زوجة الأمير الأردني “حمزة بن الحسين ”
Time منذ ساعة Views 2778