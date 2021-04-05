وظيفة شاغرة في هيئة الجمارك

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة العامة للجمارك، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمجال تميز الإجراءات - بمقر الهيئة بمدينة الرياض - بمسمى أخصائي تميز الإجراءات.
وأوضحت الهيئة، أن المؤهلات والخبرات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة، تقنية المعلومات، الهندسة) أو أي مجال آخر ذات صلة، خبرة لا تقل عن سنة من العمل في القطاع الحكومي أو الخاص او أي مجال آخر ذو صلة، مهارات قوية في الحاسب الألي وبرامج الأوفيس.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى مهارات التواصل الجيد، القدرة على العمل ضمن فريق أو بشكل مستقل، بينما التقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــــــا .