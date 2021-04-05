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وظيفة شاغرة في هيئة الجمارك

Time منذ 29 دقيقة
Views 1412
وظيفة شاغرة في هيئة الجمارك

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة العامة للجمارك، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمجال تميز الإجراءات - بمقر الهيئة بمدينة الرياض - بمسمى أخصائي تميز الإجراءات.

وأوضحت الهيئة، أن المؤهلات والخبرات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة، تقنية المعلومات، الهندسة) أو أي مجال آخر ذات صلة، خبرة لا تقل عن سنة من العمل في القطاع الحكومي أو الخاص او أي مجال آخر ذو صلة، مهارات قوية في الحاسب الألي وبرامج الأوفيس.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مهارات التواصل الجيد، القدرة على العمل ضمن فريق أو بشكل مستقل، بينما التقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــــــا .

 

وظائف
الرياض
هيئة الجمارك

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الوحدة المغناطيسية ليست عي وحدة ولا كتلة الإلكترون بل هي وحدة الذرة الممثلة لوحدة مجموع الذرات المكافئة الممثلة لوحدة العنصر
جاسم
مبين تفاح لبناني
جاسم
مبين تفاح لبناني
الوفا طبعي
طقاقه ماعليها شرهه واللي اضحك عليه معطينها اكبر من حجمها
الملل
سبحان لو لفيت الكرة الارضيه وجيت عند السمر في اي دولة في العالم تلقي رقصتهم وحده هي هي في اي موقع من الكره الارضيه

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