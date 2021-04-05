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إجراءات الإدخال المؤقت لقطع غيار السفن عبر المنافذ الجمركية

Time منذ 48 دقيقة
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إجراءات الإدخال المؤقت لقطع غيار السفن عبر المنافذ الجمركية

الرياض (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للجمارك إجراءات الإدخال المؤقت كحل من الحلول اللوجستية لإدخال قطع غيار السفن عبر المنافذ الجمركية.

وتضمنت الإجراءات ": إنشاء البيان الجمركي وإرفاق المستندات المطلوبة، والمعاينة وفحص الإرسالية، ودفع الرسوم الجمركية المربوطة بالتأمين مع إمكانية استرجاعها بمنفذ الخروج، وفسخ الشحنة ".

وأشارت الجمارك إلى أن الإدخال المؤقت هو إجراء يمكن إدخال بعض البضائع مع إمكانية استيراد الرسوم الجمركية إذا كان الاستيراد لفرض محدد بشرط إعادة تصديرها خلال فترة معينة بدون أن يطرأ عليها أي تعديل.

 

المنافذ الجمركية
الهيئة العامة للجمارك
الإدخال المؤقت

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الوحدة المغناطيسية ليست عي وحدة ولا كتلة الإلكترون بل هي وحدة الذرة الممثلة لوحدة مجموع الذرات المكافئة الممثلة لوحدة العنصر
جاسم
مبين تفاح لبناني
جاسم
مبين تفاح لبناني
الوفا طبعي
طقاقه ماعليها شرهه واللي اضحك عليه معطينها اكبر من حجمها
الملل
سبحان لو لفيت الكرة الارضيه وجيت عند السمر في اي دولة في العالم تلقي رقصتهم وحده هي هي في اي موقع من الكره الارضيه

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