الأعداد السابقة للصحيفة

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً

Time منذ 3 ساعات
Views 2564
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 2.07 نقطة ليقفل عند مستوى 9964.84 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 360 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 435 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 109 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 77 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات عسير، وساكو، والصقر للتأمين، وكهرباء السعودية، وبوان الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الجوف، والإنماء طوكيو م، وتهامة، والدريس، ومجموعة فتيحي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.59% و 4.27%.

فيما كانت أسهم شركات عسير، ودار الأركان، وكهرباء السعودية، ومتطورة، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات عسير، ومتطورة، والأسماك، والجوف، وساكو هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 253.27 نقطة ليقفل عند مستوى 24157.62 نقطة، وبتداولات بلغت 11 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 150 ألف سهم تقاسمتها 489 صفقة.

مؤشر الأسهم
الأسهم المتداولة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الوحدة المغناطيسية ليست عي وحدة ولا كتلة الإلكترون بل هي وحدة الذرة الممثلة لوحدة مجموع الذرات المكافئة الممثلة لوحدة العنصر
جاسم
مبين تفاح لبناني
جاسم
مبين تفاح لبناني
الوفا طبعي
طقاقه ماعليها شرهه واللي اضحك عليه معطينها اكبر من حجمها
الملل
سبحان لو لفيت الكرة الارضيه وجيت عند السمر في اي دولة في العالم تلقي رقصتهم وحده هي هي في اي موقع من الكره الارضيه

أخر الأخبار

القبض على مواطن سرق مواد بناء من مواقع تحت الإنشاء في المنطقة الشرقية 
القبض على مواطن سرق مواد بناء من مواقع تحت الإنشاء في المنطقة الشرقية 
Time منذ 12 ثانية Views 1003
سلطنة عمان تمنع دخول غير المواطنين والمقيمين ابتداء من 8 أبريل
سلطنة عمان تمنع دخول غير المواطنين والمقيمين ابتداء من 8 أبريل
Time منذ 6 دقائق Views 1258
وظيفة شاغرة في هيئة الجمارك
وظيفة شاغرة في هيئة الجمارك
Time منذ 29 دقيقة Views 1412
بالصور.. اندلاع حريق في "عثوان الداير " بجازان
بالصور.. اندلاع حريق في "عثوان الداير " بجازان
Time منذ 33 دقيقة Views 1490
اكتشاف سلالة مزدوجة التحور لفيروس كورونا
اكتشاف سلالة مزدوجة التحور لفيروس كورونا
Time منذ 38 دقيقة Views 1643
«الصحة»: تسجيل 695 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 695 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 43 دقيقة Views 1782
إجراءات الإدخال المؤقت لقطع غيار السفن عبر المنافذ الجمركية
إجراءات الإدخال المؤقت لقطع غيار السفن عبر المنافذ الجمركية
Time منذ 48 دقيقة Views 1597
انتحار فتاة برصاصة في الرأس بسبب خطيبها
انتحار فتاة برصاصة في الرأس بسبب خطيبها
Time منذ 54 دقيقة Views 481
صورة نادرة لفتيات يجلسن في مؤخرة شاحنة بإحدى الطرقات
صورة نادرة لفتيات يجلسن في مؤخرة شاحنة بإحدى الطرقات
Time منذ 59 دقيقة Views 2032
الأرصاد تنبه بأمطار رعدية على عدة مناطق
الأرصاد تنبه بأمطار رعدية على عدة مناطق
Time منذ ساعة Views 1944