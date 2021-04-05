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اكتشاف سلالة مزدوجة التحور لفيروس كورونا

Time منذ 38 دقيقة
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اكتشاف سلالة مزدوجة التحور لفيروس كورونا

واشنطن (صدى):
اكتشف مختبر أمريكي سلالة جديدة من فايروس كورونا في منطقة خليج ولاية كاليفورنيا جنوب غربي الولايات المتحدة، أطلق عليها السلالة المزدوجة.

وأوضح مختبر ستانفورد للفايروسات إنه رصد حالة واحدة من السلالة الجديدة من خلال التسلسل الجيني، مشيرا إلى أن منشأها الهند، مضيفا أن يشتبه في 7 حالات أخرى على الأقل، واعتبر المختبر أن السلالة الجديدة تتحور بطريقة مزدوجة، لأنها تحتوي على طفرتين من الفايروس، تساعدانه على الالتصاق بالخلايا.

من جانبه وصف أستاذ الأمراض المعدية في جامعة كاليفورنيا، بيتر تشين، إن هذه السلالة يمكن أن تكون معدية بصورة أكثر من السلالة الأصل التي ضربت ولاية في الهند بنحو 20 %، مضيفا أنه من المنطقي أن تكون السلالة الجديدة أكثر قابلية للانتشار، نظرا لوجود طفرتين فيها، تعملان في مجال ربط مستقبلات الفايروس بخلايا.

فيروس كورونا
سلالة مزدوجة
مختبر أمريكي

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الوحدة المغناطيسية ليست عي وحدة ولا كتلة الإلكترون بل هي وحدة الذرة الممثلة لوحدة مجموع الذرات المكافئة الممثلة لوحدة العنصر
جاسم
مبين تفاح لبناني
جاسم
مبين تفاح لبناني
الوفا طبعي
طقاقه ماعليها شرهه واللي اضحك عليه معطينها اكبر من حجمها
الملل
سبحان لو لفيت الكرة الارضيه وجيت عند السمر في اي دولة في العالم تلقي رقصتهم وحده هي هي في اي موقع من الكره الارضيه

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