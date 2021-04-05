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مكافحة المخدرات تكشف عن مخطط لتهريب أكثر من 4 مليون قرص إمفيتامين بميناء جدة الإسلامي

Time منذ ساعة
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مكافحة المخدرات تكشف عن مخطط لتهريب أكثر من 4 مليون قرص إمفيتامين بميناء جدة الإسلامي

جدة (صدى):
صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة , أسفرت - بتوفيق الله - عن كشف مخطط لتهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين المخدرة إلى المملكة، حيث تمت متابعتها وضبطها بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك بميناء جدة الإسلامي، وكانت مخفية داخل شحنة فاكهة تفاح بلغ إجماليها (4,335,000) قرص إمفيتامين.

وأوضح النجيدي أنه تم القبض على المواطن المتورط في محاولة تهريبها واستقبالها للمملكة، مؤكداً أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقه وإحالته للنيابة العامة.

 

مكافحة المخدرات
ميناء جدة الإسلامي
أقراص الإمفيتامين

التعليقات

جاسم
جاسم عدد التعليقات : 335
منذ 48 دقيقة
مبين تفاح لبناني
جاسم
جاسم عدد التعليقات : 335
منذ 48 دقيقة
مبين تفاح لبناني

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الوحدة المغناطيسية ليست عي وحدة ولا كتلة الإلكترون بل هي وحدة الذرة الممثلة لوحدة مجموع الذرات المكافئة الممثلة لوحدة العنصر
جاسم
مبين تفاح لبناني
جاسم
مبين تفاح لبناني
الوفا طبعي
طقاقه ماعليها شرهه واللي اضحك عليه معطينها اكبر من حجمها
الملل
سبحان لو لفيت الكرة الارضيه وجيت عند السمر في اي دولة في العالم تلقي رقصتهم وحده هي هي في اي موقع من الكره الارضيه

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