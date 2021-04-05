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الأحوال المدنية تكشف عن حالة يتم فيها حذف الأبناء من سجل الأسرة

Time منذ 13 دقيقة
Views 1379
الأحوال المدنية تكشف عن حالة يتم فيها حذف الأبناء من سجل الأسرة

الرياض (صدى):
أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الحالة التي يتم فيها حذف الأبناء من سجل الأسرة (بطاقة العائلة)، إضافة إلى الحالات التي يتم فيها إصدار سجل جديد.

وقالت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن سجل الأسرة "بطاقة العائلة" لا يوجد لها تاريخ انتهاء، وأنه يتم تجديدها فقط عند حدوث واقعة على السجل المدني الخاص.

وأضافت الأحوال المدنية أن الابنة لا تحذف من سجل الأسرة لوالدها حال زواجها، وتضاف لسجل زوجها، و في حال تم إصدار سجل الأسرة مسبقا، فلن يتم إصدار سجل جديد إلا في الحالات التالية: تغيير في حالة مقدمة الطلب، تغيير في عدد أفراد الأسرة، تغيير اسم مقدمة الطلب أو اسم أحد أفراد الأسرة.

جاء ذلك تفاعلا مع استفسار تلقته الأحوال المدنية حول حذف أسماء الأبناء من سجل الأسرة بطاقة العائلة وإمكانية إعادة أسمائهم، موضحة أنه يتم حذف الابن من سجل الأسرة حال إصدار هوية وطنية.

الأحوال المدنية
سجل الأسرة
حذف الأبناء

التعليقات

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أحدث التعليقات

abdul
فيه شيئ اسمه ويكي، واذا قرأنا السيرة الذاتية لباسم عوض الله نجد اشياء مختلفة تماما، منها ما يلي :يشغل عوض الله حالياً منصِب الرئيس التنفيذي لشركة طموح والتي تتخذ من مدينة دبي الإماراتية مقرًا لها" . واشياء اخرى. ولا اظن انه اشتغل في قطر، مع ان الشغل في قطر ليس حراما. بس اللي يبحث عن مشكلة لا يحتاج يمشي بعيدا . يفتعلها في اي زمان ومكان.
زائر
تقولها الاخت -----وبعدين ابي اتزوجها ------صنيفره دور لك على المقاس خل النطنطه-ماعندك ملايين
فهد
وانا اقول قناة الخنزيره ساكته
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ليش ماقلتوا شكراً على الملاحظه .......!!؟؟؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
قلنا وعدنا ولا زلنا نقول ، قطر مصدر الشر والضر في الوطن العربي كله ...

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