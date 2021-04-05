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«الصحة»: الصرع لا يعتبر من موانع أخذ لقاح فيروس كورونا

Time منذ ساعة
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«الصحة»: الصرع لا يعتبر من موانع أخذ لقاح فيروس كورونا

الرياض (صدى):
أكدت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أن الصرع ليس ضمن موانع أخذ لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وتفاعل حساب "عش بصحة" التابع لوزارة الصحة على "تويتر" ، مع استفسار جاء فيه: " أنا أعاني من الصرع وحساسية مفرطة من المضادات الحيوية خصوصاً البنسلين، هل أتطعم ضد كورونا؟" .

وأجاب الحساب: "لا يعتبر الصرع من موانع التطعيم، ويُمنع أخذ أي من اللقاحين (فايزر أو أسترازينيكا) لمن لديه حساسية مفرطة معروفة للقاحين أو أحد مكوناتهما (بعد الجرعة الأولى)"، مضيفًا:" باقي أنواع الحساسية الشديدة هي محاذير يمكن معها إعطاء اللقاح تحت المراقبة" .

 

الصحة
الصرع
لقاح كورونا

التعليقات

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أحدث التعليقات

abdul
فيه شيئ اسمه ويكي، واذا قرأنا السيرة الذاتية لباسم عوض الله نجد اشياء مختلفة تماما، منها ما يلي :يشغل عوض الله حالياً منصِب الرئيس التنفيذي لشركة طموح والتي تتخذ من مدينة دبي الإماراتية مقرًا لها" . واشياء اخرى. ولا اظن انه اشتغل في قطر، مع ان الشغل في قطر ليس حراما. بس اللي يبحث عن مشكلة لا يحتاج يمشي بعيدا . يفتعلها في اي زمان ومكان.
زائر
تقولها الاخت -----وبعدين ابي اتزوجها ------صنيفره دور لك على المقاس خل النطنطه-ماعندك ملايين
فهد
وانا اقول قناة الخنزيره ساكته
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ليش ماقلتوا شكراً على الملاحظه .......!!؟؟؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
قلنا وعدنا ولا زلنا نقول ، قطر مصدر الشر والضر في الوطن العربي كله ...

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