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إغلاق 14 مسجداً مؤقتاً في 4 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بكورونا

Time منذ ساعة
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إغلاق 14 مسجداً مؤقتاً في 4 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بكورونا

الرياض (صدى):
أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، 14 مسجد مؤقتاً في 4 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 57 يوماً 475 مسجداً تم فتح 454 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.

جاء ذلك في تقرير صادر عن الوزارة اليوم، أن المساجد المغلقة ستة مساجد في منطقة الرياض ، وثلاثة مساجد في منطقتي مكة المكرمة والقصيم ، ومسجدين في المنطقة الشرقية .

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 13 مسجداً، خمسة بمنطقة القصيم وثلاثة بمنطقة مكة المكرمة ومسجد بمنطقة الرياض ومسجد بالمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة جازان وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى عدم التهاون في تطبيق كافة التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة وصحة المصلين.

وزارة الشؤون الإسلامية
مساجد
فيروس كورونا

التعليقات

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أحدث التعليقات

abdul
فيه شيئ اسمه ويكي، واذا قرأنا السيرة الذاتية لباسم عوض الله نجد اشياء مختلفة تماما، منها ما يلي :يشغل عوض الله حالياً منصِب الرئيس التنفيذي لشركة طموح والتي تتخذ من مدينة دبي الإماراتية مقرًا لها" . واشياء اخرى. ولا اظن انه اشتغل في قطر، مع ان الشغل في قطر ليس حراما. بس اللي يبحث عن مشكلة لا يحتاج يمشي بعيدا . يفتعلها في اي زمان ومكان.
زائر
تقولها الاخت -----وبعدين ابي اتزوجها ------صنيفره دور لك على المقاس خل النطنطه-ماعندك ملايين
فهد
وانا اقول قناة الخنزيره ساكته
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ليش ماقلتوا شكراً على الملاحظه .......!!؟؟؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
قلنا وعدنا ولا زلنا نقول ، قطر مصدر الشر والضر في الوطن العربي كله ...

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