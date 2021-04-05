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‏مفاجأة بشأن المتهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة بالأردن: عمل رئيساً تنفيذيا لبنك بقطر

Time منذ 37 دقيقة
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‏مفاجأة بشأن المتهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة بالأردن: عمل رئيساً تنفيذيا لبنك بقطر

عمّان (صدى):
كشفت مصادر، اليوم الاثنين، عن مفاجأة بشأن باسم عوض الله المتهم بالعملية الانقلابية في الأردن؛ حيث اتضح عمله قبل 10 أعوام كرئيس لبنك في قطر.

وذكر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الدور الذي لعبه باسم عوض الله حول ما كان يجري التخطيط له في الأردن، قائلًا أنه كان يتولى مسؤولية الاتصالات الخارجية بالتنسيق مع الأمير حمزة بن الحسين.

وأوضح الصفدي إن التحقيقات الأولية أثبتت وجود تواصل بين أشخاص من الحلقة المحيطة بالأمير حمزة، تقوم بتمرير ادعاءات ورسائل إلى جهات في الخارج، تشمل ما يسمى بالمعارضة الخارجية؛ لتوظيفها في التحريض ضد أمن الوطن وتشويه الحقائق.

وقال أن الأمير حمزة قام بعد دقائق محدودة من لقائه مع رئيس هيئة الأركان الأردنية بإرسال تسجيل صوتي للقاء، وأرفقه بتسجيل آخر له؛ في محاولة لتصعيد الموقف في اليوم الذي كان فيه باسم عوض الله يخطط لمغادرة الأردن.

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الأردن
انقلاب
باسم عوض الله

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 126844
منذ 17 دقيقة
قلنا وعدنا ولا زلنا نقول ، قطر مصدر الشر والضر في الوطن العربي كله ...
abdul
abdul عدد التعليقات : 5378
منذ 5 دقائق
فيه شيئ اسمه ويكي، واذا قرأنا السيرة الذاتية لباسم عوض الله نجد اشياء مختلفة تماما، منها ما يلي :يشغل عوض الله حالياً منصِب الرئيس التنفيذي لشركة طموح والتي تتخذ من مدينة دبي الإماراتية مقرًا لها" . واشياء اخرى. ولا اظن انه اشتغل في قطر، مع ان الشغل في قطر ليس حراما. بس اللي يبحث عن مشكلة لا يحتاج يمشي بعيدا . يفتعلها في اي زمان ومكان.

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أحدث التعليقات

abdul
فيه شيئ اسمه ويكي، واذا قرأنا السيرة الذاتية لباسم عوض الله نجد اشياء مختلفة تماما، منها ما يلي :يشغل عوض الله حالياً منصِب الرئيس التنفيذي لشركة طموح والتي تتخذ من مدينة دبي الإماراتية مقرًا لها" . واشياء اخرى. ولا اظن انه اشتغل في قطر، مع ان الشغل في قطر ليس حراما. بس اللي يبحث عن مشكلة لا يحتاج يمشي بعيدا . يفتعلها في اي زمان ومكان.
زائر
تقولها الاخت -----وبعدين ابي اتزوجها ------صنيفره دور لك على المقاس خل النطنطه-ماعندك ملايين
فهد
وانا اقول قناة الخنزيره ساكته
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ليش ماقلتوا شكراً على الملاحظه .......!!؟؟؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
قلنا وعدنا ولا زلنا نقول ، قطر مصدر الشر والضر في الوطن العربي كله ...

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