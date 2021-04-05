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بالفيديو.. قصة مدربة في تربية وتصوير الخيول

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. قصة مدربة في تربية وتصوير الخيول

الرياض (صدى):
روت مدربة ومختصة في سلوكيات الخيل سجى عريجة، قصتها في تربية وتصوير الخيول؛ حيث أكدت أنها تعشق الخيل وترويضه منذ طفولتها.

وقالت مدربة الخيل، أنها تقوم بتحليل سلوكه وتخصصها هو علم النفس: "خصصت هذا الشيء في تحليل سلوك الخيل وعلاجها ومشاكلها وتفسير هذا السلوك للناس لتعرف الجميع بالخيل"، بحسب تقرير قناة "العربية".

وأوضحت سجى عريجة، أنها مدربة خيل سباق أيضًا ومصورة للخيل، حيث بدأت تصوير الخيل بعد اكتشاف موهبتها في التصوير لتصبح أول من تخصص في تصوير الخيل، لافتة إلى أنه مهم جدًا لمصور الخيل أن يفهم لغة جسد هذا الكائن.

 

الخيل
مدربة خيول
تصوير الخيول

التعليقات

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أحدث التعليقات

abdul
فيه شيئ اسمه ويكي، واذا قرأنا السيرة الذاتية لباسم عوض الله نجد اشياء مختلفة تماما، منها ما يلي :يشغل عوض الله حالياً منصِب الرئيس التنفيذي لشركة طموح والتي تتخذ من مدينة دبي الإماراتية مقرًا لها" . واشياء اخرى. ولا اظن انه اشتغل في قطر، مع ان الشغل في قطر ليس حراما. بس اللي يبحث عن مشكلة لا يحتاج يمشي بعيدا . يفتعلها في اي زمان ومكان.
زائر
تقولها الاخت -----وبعدين ابي اتزوجها ------صنيفره دور لك على المقاس خل النطنطه-ماعندك ملايين
فهد
وانا اقول قناة الخنزيره ساكته
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ليش ماقلتوا شكراً على الملاحظه .......!!؟؟؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
قلنا وعدنا ولا زلنا نقول ، قطر مصدر الشر والضر في الوطن العربي كله ...

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