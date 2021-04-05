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"الحياة الفطرية" يتفاعل مع شكوى الموظفين ويصرف بدل الإعارة

Time منذ 36 دقيقة
Views 1663
"الحياة الفطرية" يتفاعل مع شكوى الموظفين ويصرف بدل الإعارة

الرياض (صدى):
تفاعل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مع شكوى موظفي الإعارة التي نشرتها "صدى" حول إيقاف صرف بدل الإعارة بدون سابق إنذار.

وقال عدد من الموظفين إن المركز قام بصرف بدل الإعارة المنصوص عليه في قرار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في 1/1/،2021 بمنح الموظفين البالغ عددهم 949 بدل إعارة بنسبة 22 % من الراتب الأساسي.

وكان الموظفون تفاجئوا بالرواتب غير شاملة لبدل الإعارة، الأمر الذي تسبب في حالة من الاستياء بين الموظفين، قبل أن يقوم المركز بإنهاء المشكلة اليوم الاثنين وصرف البدل لكافة الموظفين المتضررين.

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الحياة الفطرية
الإعارة
المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية
بدل الإعارة

التعليقات

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أحدث التعليقات

kkkk
هههههههههههههههههههههههههههه
السامرالحربي
بخور نادر قد يصل ثمنه إلى مليون ريال ... وليه ما يكون ثمنه ألف ريال ..بدون تخمين أتركوها مثل ماهي غالي ولا رخيص هدية وبس .
؟؟
الله يرحمك ياابو متعب
الملل
وفري دموعك اذا شالوك للمقبره
الملل
وحازت الصورة علي الالف الاعجبات ما ادري كيف احصو عددها يالله الكل يكذب

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