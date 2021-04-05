الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. حكم الصلاة خلف من يلحن في قراءة القرآن

Time منذ 31 دقيقة
Views 1635
بالفيديو.. حكم الصلاة خلف من يلحن في قراءة القرآن

الرياض (صدى):
أوضح الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن علي العسكر حكم الصلاة خلف من يلحن في قراءة القرآن .

وأكد الشيخ عبد الرحمن العسكر في برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة الفضائية أنه يجب على المسلم عموماً أن يتعلم من القرآن الكريم ما يقيم به صلاته ، وقال العلماء أنه يجب أن يتعلم الفاتحة وبعض الصور لأنه إذا لم يقرأ الفاتحة صحيحة فصلاته غير صحيحة .

وأضاف الشيخ عبد الرحمن العسكر أنه إذا اللحن يغير المعنى مثل إياكِ نعبد بكسر الكاف أو أنعمت ُ بالضم فإنه لحن يغير المعنى وهنا الصلاة لا تجوز ، أما إذا كان اللحن لا يحيل المعنى كتسكين الحروف أو تشكيل لا يغير المعنى وهنا لحن غير جلي لا يؤثر على المعنى وتجوز الصلاة ولكن الأولى تركه .

وقال الشيخ عبد الرحمن العسكر أن هذا كله في الفاتحة أما إذا كان في غيرها ، فاللحن أهون في غيرها من السور ، والأولى ألا يصلي خلفه ، أما إذا كان الإمام من يلحن فتصح صلاته مادام لا يلحن لحناً جلياً .

الشيخ عبد الرحمن العسكر
اللحن في القرآن
أحكام الصلاة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

kkkk
هههههههههههههههههههههههههههه
السامرالحربي
بخور نادر قد يصل ثمنه إلى مليون ريال ... وليه ما يكون ثمنه ألف ريال ..بدون تخمين أتركوها مثل ماهي غالي ولا رخيص هدية وبس .
؟؟
الله يرحمك ياابو متعب
الملل
وفري دموعك اذا شالوك للمقبره
الملل
وحازت الصورة علي الالف الاعجبات ما ادري كيف احصو عددها يالله الكل يكذب

أخر الأخبار

بالفيديو.. قصة مدربة في تربية وتصوير الخيول
بالفيديو.. قصة مدربة في تربية وتصوير الخيول
Time منذ 11 دقيقة Views 1308
القبض على مجموعة من النساء قمن بتصوير "فيديو مخل"
القبض على مجموعة من النساء قمن بتصوير "فيديو مخل"
Time منذ 16 دقيقة Views 547
بالفيديو.. حكم الصلاة خلف من يلحن في قراءة القرآن
بالفيديو.. حكم الصلاة خلف من يلحن في قراءة القرآن
Time منذ 31 دقيقة Views 1637
"الحياة الفطرية" يتفاعل مع شكوى الموظفين ويصرف بدل الإعارة
"الحياة الفطرية" يتفاعل مع شكوى الموظفين ويصرف بدل الإعارة
Time منذ 36 دقيقة Views 1663
بالفيديو.. الشيخ العسكر يوضح حكم إفطار المسافر في شهر رمضان
بالفيديو.. الشيخ العسكر يوضح حكم إفطار المسافر في شهر رمضان
Time منذ 41 دقيقة Views 1706
وظيفة شاغرة في شركة التعاونية للتأمين
وظيفة شاغرة في شركة التعاونية للتأمين
Time منذ 46 دقيقة Views 1667
كلمة طفل يمني لحظة احتضاره تصرخ في الضمير الدولي لوقف اعتداءات الحوثيين
كلمة طفل يمني لحظة احتضاره تصرخ في الضمير الدولي لوقف اعتداءات الحوثيين
Time منذ 51 دقيقة Views 2133
شركة سدافكو تعلن عن وظائف شاغرة
شركة سدافكو تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 56 دقيقة Views 1743
أشهر الوجبات والأطباق الرمضانية في كل بلد عربي
أشهر الوجبات والأطباق الرمضانية في كل بلد عربي
Time منذ ساعة Views 1551
يسرا : بكيت بعد مشاركتي في الرحلة الذهبية لملوك مصر
يسرا : بكيت بعد مشاركتي في الرحلة الذهبية لملوك مصر
Time منذ ساعة Views 805