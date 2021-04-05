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بالفيديو.. الشيخ العسكر يوضح حكم إفطار المسافر في شهر رمضان

Time منذ 41 دقيقة
Views 1702
بالفيديو.. الشيخ العسكر يوضح حكم إفطار المسافر في شهر رمضان

الرياض (صدى):
أوضح الشيخ عبد الرحمن بن علي العسكر عضو الجمعية الفقهية السعودية حكم المسافر اذا أفطر في شهر رمضان.

قال الشيخ عبد الرحمن العسكر " من أدرك شهر رمضان وهو بالغ عاقل فيجب عليه صومه، والله عز وجل قال : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)، مشيرا إلى أن المريض والمسافر لهما حق الفطر في رمضان.

وأضاف أن " الفطر ليس على سبيل الوجوب لكن على سبيل الأفضلية فإذا كان المسافر يرى أن أيسر له الصوم ولا يشعر بالتعب فلاحرج من الصوم"، لافتا إلى أن الشخص المسافر يختار الأنسب له سواء الصيام أو الفطر ويقضيه متى تيسر له.

شهر رمضان
الشيخ عبدالرحمن العسكر
حكم الإفطار

التعليقات

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أحدث التعليقات

kkkk
هههههههههههههههههههههههههههه
السامرالحربي
بخور نادر قد يصل ثمنه إلى مليون ريال ... وليه ما يكون ثمنه ألف ريال ..بدون تخمين أتركوها مثل ماهي غالي ولا رخيص هدية وبس .
؟؟
الله يرحمك ياابو متعب
الملل
وفري دموعك اذا شالوك للمقبره
الملل
وحازت الصورة علي الالف الاعجبات ما ادري كيف احصو عددها يالله الكل يكذب

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