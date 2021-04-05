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"السعودية للرياضة" تنقل دوري أبطال آسيا والبطولات الرئيسية للمنتخبات الوطنية

Time منذ ساعة
Views 2135
"السعودية للرياضة" تنقل دوري أبطال آسيا والبطولات الرئيسية للمنتخبات الوطنية

نواف السالم (صدى):
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الاثنين توقيع اتفاقية حقوق حصرية مع الشركة السعودية للرياضة، التي حصلت على الحقوق الإعلامية لمسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في السعودية خلال الفترة من عام 2021 ولغاية 2024.

وبموجب هذه الاتفاقية حصلت الشركة السعودية للرياضة على الحقوق الحصرية في السعودية لبث البطولات الرئيسية للمنتخبات الوطنية والأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومن ضمنها التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 إلى جانب دوري أبطال آسيا.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن رؤية القيادة السعودية لضمان بث أهم البطولات الرياضية لأكثر الجماهير حماساً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكدت مصادر خاصة لصحيفة "صدى" بأن الشركة الرياضية السعودية ستقوم بعرض جميع مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مبدئياً من خلال منصتها للبث المباشر على الانترنت GSA، حيث سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل في وقت لاحق.

كأس العالم 2022
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
التصفيات الآسيوية
اتفاقية حقوق حصرية
الشركة السعودية للرياضة

التعليقات

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أحدث التعليقات

kkkk
هههههههههههههههههههههههههههه
السامرالحربي
بخور نادر قد يصل ثمنه إلى مليون ريال ... وليه ما يكون ثمنه ألف ريال ..بدون تخمين أتركوها مثل ماهي غالي ولا رخيص هدية وبس .
؟؟
الله يرحمك ياابو متعب
الملل
وفري دموعك اذا شالوك للمقبره
الملل
وحازت الصورة علي الالف الاعجبات ما ادري كيف احصو عددها يالله الكل يكذب

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